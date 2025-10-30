Estados Unidos sorprende a Cuba y ofrece ayuda humanitaria “inmediata” tras el paso devastador del huracán Melissa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves que Washington está preparado para ofrecer ayuda humanitaria “inmediata” al pueblo de Cuba, tras el paso del huracán Melissa, que dejó un saldo de más de 30 muertos y graves daños materiales en el Caribe.
Marco Rubio anunció asistencia para Cuba tras el paso del huracán Melissa
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Rubio escribió:
“Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Cuba afectado por el huracán”.
El anuncio generó sorpresa, ya que el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense había informado que Estados Unidos enviaría equipos de rescate a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, sin incluir inicialmente a Cuba en la lista de países asistidos.
En este nuevo mensaje, Rubio amplió el alcance de la ayuda humanitaria, aunque no detalló cómo se coordinará la asistencia con el gobierno de La Habana, con el que Washington mantiene tensas relaciones diplomáticas.
Estados Unidos activa ayuda regional tras el paso del ciclón
El Departamento de Estado confirmó en un comunicado que el presidente Donald Trump autorizó una “respuesta inmediata” por parte de Estados Unidos y ordenó movilizar ayuda para las comunidades afectadas por el huracán Melissa.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha mantenido históricamente una posición crítica hacia el régimen de La Habana, pero destacó que la prioridad ahora es “ayudar al pueblo cubano” en medio de la catástrofe.
Cuba, una de las naciones más afectadas por el huracán Melissa
El huracán Melissa, que llegó a tener categoría 5, arrasó el oriente de Cuba el miércoles, provocando apagones masivos, inundaciones, viviendas destruidas y cultivos arrasados.
Según las autoridades locales, unas 735.000 personas fueron evacuadas en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.
El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la isla sufrió “daños cuantiosos” y pidió solidaridad internacional ante la magnitud del desastre.
“El país enfrenta una situación muy difícil, pero saldremos adelante con unidad y esfuerzo”, expresó el mandatario cubano en un mensaje televisado.
Un huracán histórico en el Atlántico
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Melissa es uno de los huracanes más potentes en el Atlántico en casi un siglo, con vientos que alcanzaron los 300 km/h al tocar tierra en Jamaica el martes.
El ciclón, que actualmente bajó a categoría 2, se dirige hacia Bermudas, donde se esperan condiciones meteorológicas extremas durante la noche de este jueves.
Hasta el momento, al menos 30 personas han muerto en la región a causa del huracán, que dejó una estela de destrucción en Haití, Jamaica, República Dominicana, Bahamas y Cuba.
Los expertos comparan su fuerza con la del huracán Katrina (2005), que devastó Nueva Orleans, aunque Melissa ha afectado un territorio mucho más amplio en el Caribe.