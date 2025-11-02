Milei redefine su gabinete y Macri objeta una decisión “desacertada”

La renuncia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó vacante un rol clave en la estructura nacional. Está todo dado para que allí sea designado el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisamente había tomado la palabra por parte del Gobierno luego de la reunión con los líderes provinciales. La intención es que mañana sea oficializado en el cargo, y el miércoles preste juramento como “ministro coordinador”. “No va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes y donde va a haber un congreso equilibrado”, aseguró Adorni en una entrevista con Radio Mitre. Enfatizó que la nueva etapa requiere dejar de lado los personalismos y las especulaciones. “Hay que pensar en lo que necesitan los argentinos, cómo darle herramientas a cada uno de los argentinos que quieren salir adelante”, agregó.