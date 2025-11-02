Milei redefine su gabinete y Macri objeta una decisión “desacertada”

El presidente Javier Milei redefine su gabinete luego del triunfo electoral del domingo pasado. Y mientras se espera por designaciones clave, en la Casa Rosada se habla de nuevas salidas. En medio de este escenario, el líder de la Libertad Avanza (LLA) recibió críticas de su aliado del PRO, el ex presidente Mauricio Macri.
El oficialismo logró imponerse en una quincena de distritos del país en los recientes comicios de medio término, que determinaron la renovación parcial de la próxima composición del Congreso de la Nación.
Pese al respaldo en las urnas, el Presidente salió rápidamente a dar señales de cambios con miras a la segunda etapa de su gestión al frente del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Por un lado, por ejemplo, convocó a una veintena de gobernadores -entre ellos, el tucumano Osvaldo Jaldo- a una reunión en la sede de Balcarce 50, y les transmitió la voluntad de “trabajar juntos para hacer grande a la Argentina nuevamente”. Por otro lado, sobre el cierre de la semana se confirmaron los primeros cambios en el equipo presidencial tras el resultado electoral.
La renuncia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó vacante un rol clave en la estructura nacional. Está todo dado para que allí sea designado el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisamente había tomado la palabra por parte del Gobierno luego de la reunión con los líderes provinciales. La intención es que mañana sea oficializado en el cargo, y el miércoles preste juramento como “ministro coordinador”. “No va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes y donde va a haber un congreso equilibrado”, aseguró Adorni en una entrevista con Radio Mitre. Enfatizó que la nueva etapa requiere dejar de lado los personalismos y las especulaciones. “Hay que pensar en lo que necesitan los argentinos, cómo darle herramientas a cada uno de los argentinos que quieren salir adelante”, agregó.
Además, elogió al ahora ex jefe de Gabinete, quien había presentado su dimisión “ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones” en el equipo de Milei. “Fue una pieza clave. En su gestión se dieron cosas sensacionales como la ley de bases o la ley antimafias, o un montón de cuestiones que hicieron a la génesis del Gobierno y de todo lo bueno que pudimos hacer. Creo que había un ciclo cumplido y él lo explica muy bien en su renuncia. Su último gesto fue poner todas las herramientas sobre la mesa para que el presidente tome las mejores decisiones”, dijo Adorni sobre Francos.
Precisamente, Macri salió a criticar la llegada del portavoz presidencial a un lugar estratégico. El líder del PRO contó en sus redes que había sido invitado a cenar por Milei, y que habían dialogado sobre la reconfiguración del armado. “No logramos ponernos de acuerdo”, contó el ex jefe de Estado. Y consideró que la salida de “un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”.
Macri mencionó que “existía la posibilidad” de ubicar en ese rol a una persona “con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos”, y mencionó “a Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”. “El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”, apuntó Macri. Y evidenció su descontento con la designación de Adorni. “A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, apuntó. Por último, expresó que “lamenta esta situación”, sobre todo, por el resultado electoral y por el “apoyo inédito de Estados Unidos”.
Al margen de estas críticas, Milei deberá también cubrir un lugar clave: el Ministerio del Interior de la Nación, vacante tras la renuncia del tucumano Lisandro Catalán. Se menciona para ese rol al asesor presidencial Santiago Caputo, quien también suena como potencial ministro de Gobierno. El asesor presidencial es una de las figuras con peso en la gestión libertaria, al igual que la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Y mientras se definen las designaciones, se habla de nuevas salidas entre los ministros del Presidente.