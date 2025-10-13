Tras la confirmación del swap con EE.UU., Milei viajó a Washington para reunirse con Trump

El presidente Javier Milei partió este lunes hacia Estados Unidos para mantener mañana una reunión con su par norteamericano, Donald Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca. El encuentro está previsto para las 12 (hora local) y marcará un nuevo acercamiento político y económico entre ambos gobiernos, justo después de que el Tesoro estadounidense confirmara un swap de U$S20.000 millones a favor de la Argentina.
El vuelo presidencial despegó a las 15 rumbo a Washington y tiene previsto arribar alrededor de las 23. Milei viaja acompañado por una comitiva integrada por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También se sumarán el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.
El viaje del mandatario argentino se da en un contexto de gran actividad diplomática internacional. Trump, quien viene de visitar Israel para reunirse con los familiares de los secuestrados por Hamas en Jerusalén, tiene previsto viajar posteriormente a Egipto para participar de una cumbre junto a líderes de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia. El objetivo de ese encuentro será definir los detalles de un posible acuerdo de paz en Gaza.
Una agenda cargada en Washington
La agenda oficial de Milei en Estados Unidos comenzará este martes al mediodía, con su llegada a la Casa Blanca. Allí saludará al presidente Trump, firmará el libro de honor y luego participará de una reunión bilateral.
Tras ese encuentro, ambos mandatarios compartirán un almuerzo de trabajo junto a las comitivas de los dos países, donde se espera abordar temas económicos, de cooperación bilateral y de inversiones.
A las 17, Milei podría participar de una ceremonia en homenaje a Charlie Kirk, el líder conservador y fundador de Turning Point USA, asesinado por un disparo el pasado 10 de septiembre. Más tarde, el mandatario argentino firmará el libro de visitas de la Blair House, la residencia oficial para los invitados de la Casa Blanca, y se tomará una fotografía con el personal del lugar.
El regreso de la delegación argentina está previsto para la noche del martes. El vuelo partirá desde Washington a las 22 y arribará a Buenos Aires el miércoles a las 8 de la mañana, consignó TN.