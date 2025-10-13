Tras la confirmación del swap con EE.UU., Milei viajó a Washington para reunirse con Trump

El vuelo presidencial despegó a las 15 rumbo a Washington y tiene previsto arribar alrededor de las 23. Milei viaja acompañado por una comitiva integrada por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También se sumarán el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.