El bloque del PRO se rompió en Diputados: siete legisladores se suman a La Libertad Avanza

Tras el triunfo legislativo del oficialismo, un grupo de parlamentarios bullrichistas tomaron la decisión de abandonar el espacio que lidera Mauricio Macri.

Hace 1 Hs

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación sufrió un fuerte quiebre. Siete legisladores que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron que dejarán la bancada amarilla para incorporarse a La Libertad Avanza (LLA).

Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Patricia Vázquez, quienes integraban el bloque que preside Cristian Ritondo, junto a los recientemente electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

La decisión fue confirmada por Arabia, mano derecha de Bullrich y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, a través de su cuenta en X. “Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, se trata de convicciones y nitidez. Por eso me sumo al bloque de La Libertad Avanza, para dar la batalla por las reformas que van a sacar a la Argentina adelante”, expresó el diputado.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la fractura entre Bullrich y el líder del PRO, Mauricio Macri, una interna que se agudizó tras los comicios de medio término. 

Con este movimiento, el oficialismo suma fuerza en la Cámara de Diputados, en momentos en que busca blindar las reformas estructurales que planea impulsar en los próximos meses, entre ellas la reforma laboral, tributaria y del Código Penal.

Temas TucumánBuenos AiresMauricio MacriHonorable Cámara de Diputados de la NaciónPatricia BullrichJavier Milei
