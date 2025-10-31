El bloque del PRO se rompió en Diputados: siete legisladores se suman a La Libertad Avanza

La decisión fue confirmada por Arabia, mano derecha de Bullrich y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, a través de su cuenta en X. “Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, se trata de convicciones y nitidez. Por eso me sumo al bloque de La Libertad Avanza, para dar la batalla por las reformas que van a sacar a la Argentina adelante”, expresó el diputado.