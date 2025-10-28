Breves de la política: Patricia Bullrich visita Diputados

La Libertad Avanza (LLA) tendrá hoy su debut parlamentario luego de los resultados de las elecciones de medio término en donde se impuso en casi todo el país. Lo hará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en donde hasta ahora se enfrentó a la insistencia de los bloques de la oposición a que se presenten los ministros y a negociar un Presupuesto para el 2026. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, se hará presente a las 11 de la mañana en el Anexo de la Cámara para explicar y responder preguntas en lo referido a su cartera, los fondos y los planes previstos para el ejercicio del próximo año. La ministra no solo tendrá que responder consultas sino que también va a sopesar como actúa la oposición apenas a 48 horas de haber ganado las elecciones de medio término y pintar parte de la Cámara de Diputados de violeta. Uno de los puntos que deberá enfrentar la ministra es que, a pesar de que Javier Milei anunció que endurecerá la política contra el crimen organizado, los programas y actividades contra los delitos complejos y el narcotráfico caerán en $ 18.000 millones. Según publicó un dominical porteño, otro de los puntos que deberá explicar es por qué se reduce el más de $ 3000 millones los fondos destinados para el control de la frontera.