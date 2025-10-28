Breves de la política: Patricia Bullrich visita Diputados

La Libertad Avanza (LLA) tendrá hoy su debut parlamentario luego de los resultados de las elecciones de medio término en donde se impuso en casi todo el país. Lo hará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en donde hasta ahora se enfrentó a la insistencia de los bloques de la oposición a que se presenten los ministros y a negociar un Presupuesto para el 2026. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, se hará presente a las 11 de la mañana en el Anexo de la Cámara para explicar y responder preguntas en lo referido a su cartera, los fondos y los planes previstos para el ejercicio del próximo año. La ministra no solo tendrá que responder consultas sino que también va a sopesar como actúa la oposición apenas a 48 horas de haber ganado las elecciones de medio término y pintar parte de la Cámara de Diputados de violeta. Uno de los puntos que deberá enfrentar la ministra es que, a pesar de que Javier Milei anunció que endurecerá la política contra el crimen organizado, los programas y actividades contra los delitos complejos y el narcotráfico caerán en $ 18.000 millones. Según publicó un dominical porteño, otro de los puntos que deberá explicar es por qué se reduce el más de $ 3000 millones los fondos destinados para el control de la frontera.
La Iglesia pide consensos
La Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado tras las elecciones legislativas celebradas en el país, en el que destacó la realización de una nueva jornada democrática en la que la ciudadanía eligió diputados y senadores entre diferentes partidos, frentes y alianzas. Según el texto firmado por Marcelo Colombo, presidente del organismo y arzobispo de Mendoza.
“El pueblo argentino ha vivido una nueva jornada democrática, que nos ha permitido elegir diputados y senadores entre diversos candidatos provenientes de partidos, frentes y alianzas. En cada elección se expresa y se pone de manifiesto la institucionalidad de un país y no debería estar ausente el deseo de aportar juntos a la construcción de una patria donde todos tengan lugar para vivir y construir una existencia digna”, sostiene el texto.
El comunicado señala que, para la Conferencia Episcopal, el resultado de los comicios implica un compromiso renovado con el bien común, con énfasis en la atención a los sectores más vulnerables y afectados por la desigualdad y la falta de oportunidades. La organización expresó su expectativa de que quienes asuman funciones legislativas a partir del 10 de diciembre trabajen en la búsqueda de consensos y en el fortalecimiento del diálogo.
Quirno jurará hoy como ministro de Relaciones Exteriores
El presidente Javier Milei tomará juramento al economista Pablo Quirno, en la tarde de hoy, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El economista, que hasta ahora fue el segundo de Luis “Toto” Caputo en el Palacio de Hacienda, se hará cargo de la Cancillería en reemplazo de Gerardo Werthein, quien renunció la semana pasada, aunque su salida era con fecha de hoy, luego de las elecciones de medio término.
La toma de juramento será realizada por el presidente Javier Milei a las 17 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Será una ceremonia formal, a la que se prevé que asistan el Gabinete en pleno, la familia de Quirno y sus ex compañeros de Hacienda.
De esta manera, Quirno quedará así al frente del Palacio San Martín, luego de haber sido anunciado como reemplazo de Werthein el pasado jueves. La elección fue realizada por el mandatario, quien tiene a Quirno en una alta estima por su rol en Economía, donde trabaron un fuerte vínculo, según deslizaron fuentes gubernamentales. La designación de Quirno es clave para el gobierno de cara a las relaciones con Estados Unidos, marcadas por el apoyo financiero que la administración de Donald Trump viene dando a la gestión mileista.
Se da inicio en los tribunales federales al escrutinio definitivo
La Secretaría Electoral Nacional de Tucumán confirmó que hoy a las 18 se dará inicio al escrutinio definitivo de los comicios del domingo pasado, que permitirán la proclamación de los cuatro candidatos que se impusieron en las 3.975 mesas habilitadas.
Esta etapa -prevista en el cronograma electoral de 2025- se desarrollará en el salón de actos de sede de los tribunales federales de calle Las Piedras 418.
En rigor, no se esperan cambios respecto al resultado que brindó el escrutinio provisorio. Sin embargo, este conteo final será el que permitirá la oficialización de los postulantes electos: Osvaldo Jaldo y Gladys Medina (Frente Tucumán Primero) y Federico Pelli y Soledad Molinuevo (Alianza La Libertad Avanza).
El recuento preliminar alcanzó en total el 99,77% de las mesas dispuestas en todo Tucumán. Sin embargo, el número de sufragios objetados en esta etapa del proceso electoral tuvo poca o nula incidencia en el resultado: 0,09% en la categoría recurridos (1.061 de 1.064.462) y 0,01% en impugnados (125 de 1.064.462).
Caída en el voto en blanco
En una elección marcada por la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza, el voto en blanco registró una marcada caída en Tucumán respecto a los comicios nacionales de medio término de 2021. En el debut de la Boleta Única Papel (BUP), 9.610 electores (es decir, el 0,9% del total) recurrieron a esta herramienta para manifestar su desacuerdo con la totalidad de la oferta electoral.
Con nueve listas a diputado anotadas para la contienda que renovó cuatro bancas en la Cámara baja, el voto en blanco ocupó un virtual sexto lugar. Así y todo, hubo un retroceso respecto a las legislativas de hace cuatro años, cuando -sin cargos ejecutivos en juego- este tipo de expresión democrática reunió 30.885 electores en la categoría diputado nacional.
Y contrariamente a lo sucedido en 2021, el voto en blanco estuvo por debajo de los votos nulos, que en la jornada de implementación de la BUP llegaron al 1,64% del total (17.552).