Milei prepara un fuerte recambio en su Gabinete: Bullrich y Petri dejan sus cargos y se define una nueva estructura de poder

Otro movimiento confirmado es el de Manuel Adorni, quien dejará su cargo como Secretario de Comunicación y Medios. En principio, esto se debía a su elección como legislador porteño en los comicios de mayo, pero con el tiempo la situación cambió de matiz. Los rumores de que podría no asumir en la Legislatura y ocupar un rol mayor dentro del Ejecutivo son cada vez más fuertes. Desde el entorno de Karina Milei, suena para posiciones de máxima jerarquía, incluso como jefe de Gabinete de Ministros.