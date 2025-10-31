El Comando Vermelho planeaba usar drones con cámaras térmicas para el control territorial

Una investigación de la División de Represión de Estupefacientes (DRE) reveló que narcotraficantes de la banda Comando Vermelho negociaban la compra de drones equipados con cámaras térmicas, tecnología capaz de detectar personas incluso en la oscuridad.
El contenido de los mensajes interceptados fue incorporado a la denuncia del Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ), que sirvió de base para la megaoperación del martes pasado, en la que los líderes de la organización criminal fueron el objetivo de órdenes de arresto.
Ese día, 2.500 policías ingresaron a las favelas del Complejo de Alemão y Penha, lo que derivó en escenas de guerra en la ciudad, consignó el portal G1 de Globo.
Durante el operativo, 113 sospechosos fueron detenidos y más de 120 personas fallecieron, aunque no se divulgaron los nombres de los detenidos ni de las víctimas.
Terror en Río de Janeiro: el plan del Comando Vermelho para controlar el territorio
Pese al amplio despliegue, pocos altos capos del Comando Vermelho fueron localizados, y uno de sus principales líderes, Edgar Andrade, alias “Doca”, logró escapar.
En una de las conversaciones interceptadas, un delincuente comenta: “La mía no es una cámara de visión nocturna, es una cámara normal. Necesitamos analizar la imagen térmica”. Otro miembro responde: “Tenemos que adaptarnos a la tecnología, ¿sabés?”
Según los investigadores, el objetivo de la compra era mejorar la vigilancia durante las redadas policiales en las comunidades y ampliar el control territorial de la facción, que mantiene su dominio sobre más de mil comunidades en el estado de Río de Janeiro.