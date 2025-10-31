Secciones
Seguridad

Contra Comando Vermelho: medidas para prevenir que lleguen a Tucumán narcos desde Brasil

El jefe de Policía anunció que en el marco del Operativo Lapacho se incrementará el control de personas. Lamentan la falta de información por parte de la Nación. Fronteras permeables.

CIUDAD TOMADA. Durante la madrugada del miércoles, la policía militar abrió fuego en barrios muy poblados, en busca de “narcoterroristas”. CIUDAD TOMADA. Durante la madrugada del miércoles, la policía militar abrió fuego en barrios muy poblados, en busca de “narcoterroristas”.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBrasilParaguayCórdobaPatricia BullrichRío de JaneiroNarcotráficoInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei
1

En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper
2

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial
3

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial

Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant
4

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”
5

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos
6

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Más Noticias
Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Comentarios