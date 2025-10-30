En las investigaciones surgen vínculos del Comando Vermelho en el NOA
Funcionarios de fuerzas de seguridad, judiciales y expertos en la materia sostienen que el grupo, de origen brasileño, se está expandiendo por nuestro país. La historia de ese y de otros dos agrupaciones. Las causas que se abrieron en la Argentina en contra de los miembros.
ALTO PODER DE FUEGO. Los integrantes del Comando Vermelho demostraron todo su poderío bélico en el sangriento megaoperativo que desarrollaron las autoridades.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular