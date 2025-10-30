Horror en Río de Janeiro: cómo murió “Japinha do CV”, la narcoinfluencer vinculada al Comando Vermelho

Vestida con ropa camuflada y un chaleco antibalas, Penélope, conocida como “Japinha do CV”, murió durante la megaoperación policial más letal en la historia de Río de Janeiro.
Su muerte ocurrió el martes 28 de octubre en los complejos del Alemão y la Penha, donde más de 2.500 agentes desplegaron un operativo para desarticular al Comando Vermelho (CV), la organización criminal más antigua y poderosa de Brasil.
Según informaron O Globo y CNN Brasil, la joven era una de las figuras más visibles del grupo y su fallecimiento reavivó el debate sobre la violencia policial en las favelas cariocas, tras un saldo de decenas de muertos.
De influencer a combatiente del Comando Vermelho
Penélope, apodada también “musa del crimen”, se había convertido en un rostro conocido dentro y fuera de las comunidades.
De acuerdo con las fuerzas de seguridad, tenía un rol activo dentro del Comando Vermelho, encargándose de proteger rutas de fuga y defender puntos estratégicos de venta de drogas.
Su fama creció en redes sociales: posaba con fusiles, chalecos tácticos y drogas, combinando la estética del influencer con la del soldado narco.
Según Terra, su cuenta de Instagram superaba los 50.000 seguidores antes de ser eliminada tras su muerte. Allí compartía fotos y videos en los que aparecía armada, consumiendo drogas y participando en tendencias virales, lo que alimentó su imagen de “reina de la favela”.
Cómo murió “Japinha do CV”
De acuerdo con las investigaciones citadas por CNN Brasil, Penélope abrió fuego contra los agentes durante la incursión policial en el Complejo del Alemão.
Un disparo de fusil la alcanzó en el rostro y su cuerpo fue hallado cerca de uno de los accesos a la comunidad.
Imágenes de su cadáver —vestida con uniforme camuflado y chaleco antibalas— circularon rápidamente en redes sociales, generando conmoción y la reacción inmediata de su familia.
Una operación que desató la polémica
El operativo, que dejó decenas de muertos, fue calificado como una “matanza” por la Defensoría Pública de Río, mientras que el gobernador Cláudio Castro lo consideró un “éxito”.
En conferencia de prensa, Castro expresó su solidaridad únicamente con los policías fallecidos y sostuvo que “las verdaderas víctimas fueron los agentes que dieron la vida para liberar a la población”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, aseguró que la acción fue planificada por el gobierno regional sin conocimiento del Ejecutivo federal, que se mostró “aterrado” por la magnitud de las muertes.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva no habría sido informado previamente del despliegue.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el secretario general de la ONU, António Guterres, exigieron una investigación independiente y recordaron a Brasil sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El futuro del Comando Vermelho tras la muerte de Penélope
A pesar del golpe policial, el Comando Vermelho mantiene varios de sus líderes prófugos, entre ellos Edgar Alves Andrade, alias Doca da Penha o Urso, considerado el principal dirigente en el Complejo de la Penha.
Otros nombres en la mira de las autoridades incluyen a Pedro Paulo Guedes (“Pedro Bala”), Carlos Costa Neves (“Gadernal”) y Washington Cesar Braga da Silva (“Grandão”), según O Globo y Terra.
La caída de Penélope, sin embargo, simboliza la intersección entre las redes sociales y el crimen organizado, donde la estética digital y la vida criminal se fusionan en un fenómeno que redefine la violencia en las favelas de Río de Janeiro.