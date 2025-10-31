Diciembre, mes clave para la reforma laboral

Una de las claves de la nueva iniciativa es que permitirá sellar convenios colectivos por regiones, y terminará con la denominada “ultraactividad”. Se trata de una de las herramientas más defendidas por los sindicatos, porque establece que un convenio colectivo sigue vigente y sus condiciones se mantienen aplicables una vez que expira su plazo, hasta que se negocie y entre en vigor uno nuevo. Tras el triunfo en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei sostuvo enseguida que “debe haber una modernización laboral” y que no van “por los derechos de nadie”.