Diciembre, mes clave para la reforma laboral

El Gobierno acelera las negociaciones.

Hace 2 Hs

“El Gobierno avanzará con la modernización laboral. Esperamos que ustedes den rápidas señales para aprovechar las nuevas leyes”. Ese es el mensaje que el Poder Ejecutivo está transmitiendo a las principales cámaras empresariales, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la de Comercio, en medio de una aceleración de los tiempos para avanzar con cambios en materia laboral que permitiría dotar a muchos sectores de nuevos convenios. El objetivo oficial es que la iniciativa se sancione en diciembre.

Una de las claves de la nueva iniciativa es que permitirá sellar convenios colectivos por regiones, y terminará con la denominada “ultraactividad”. Se trata de una de las herramientas más defendidas por los sindicatos, porque establece que un convenio colectivo sigue vigente y sus condiciones se mantienen aplicables una vez que expira su plazo, hasta que se negocie y entre en vigor uno nuevo. Tras el triunfo en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei sostuvo enseguida que “debe haber una modernización laboral” y que no van “por los derechos de nadie”.

La informalidad laboral alcanzó al 43% del total de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2025.

Informalidad

El objetivo es reducir esa informalidad y posibilitar que en muchos rubros haya un blanqueo de gran alcance.

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, dijo que el gobierno apuntará a crear “convenios por empresa”, en lugar de por actividad como es hasta ahora. La meta es tomar en cuenta que no es lo mismo la estructura de una PyME que una multinacional, y ver también dónde está radicada.

“Hoy, los convenios colectivos -y por tanto las paritarias- son nacionales, por rama de actividad. La idea es que el convenio por empresa establezca los beneficios laborales mínimos, y luego cada empresa en negociación con los gremios puede generar un diferencial mayor”, dijo Cordero.

En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del estado, Federico Sturzenegger, defendió la necesidad de avanzar en una reforma laboral profunda y calificó el diagnóstico del mercado de trabajo como “devastador”. Consultado sobre la posibilidad de una extensión de la jornada laboral desde las ocho horas legales actuales, el ministro respondió: “no tiene ningún asidero, es un disparate”.

“Argentina hace 10 años que no crea empleo formal, la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal. Terminó el debate: tenemos que formalizar a la gente para que tenga su protección de jubilación y obra social”, afirmó.

Según explicó, la iniciativa busca “mejorar la situación” de los trabajadores y enfrentar un problema estructural que se prolonga desde hace años. “Toda la industria del juicio, muerde (una parte del salario). El sindicalismo muerde porque se llevan porcentajes. Las cámaras empresarias, muerden”, sostuvo durante una entrevista con Radio Mitre.

