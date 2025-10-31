“Doca” era uno de los más buscados y logró escapar de la masacre en Río de Janeiro

RIO DE JANEIRO.- Edgar Alves de Andrade, conocido como “Doca”, representa uno de los rostros más elusivos y letales del crimen organizado en Brasil. Su trayectoria, marcada por un ascenso sostenido dentro del Comando Vermelho (CV), lo ha colocado apenas un peldaño por debajo de históricos líderes como Marcinho VP y Fernandinho Beira-Mar, ambos tras las rejas.
Actualmente al frente de innumerables operaciones criminales, “Doca” permanece prófugo y es el más buscado por la policía de Río de Janeiro, cuya mayor operación hasta la fecha, la Operación Contención, fracasó en su intento de capturarlo.
El megaoperativo que lanzó el gobernador Cláudio Castro en las favelas Alemao y Penha buscaba atrapar a 100 integrantes y líderes del grupo criminal, pero terminó causando una masacre, tal como la denominaron expertos en el análisis del crimen organizado, en la que murieron -según cifras del gobierno de Río, aunque se cree que hay muchas más- más de 130 personas y unos 80 detenidos.
Alves de Andrade no está entre ellos. En cambio, sí aparecieron decenas de muertos: decapitados, con disparos por la espalda y con signos de tortura quedaron en las calles de los barrios atacados por 2.500 efectivos policiales, con apoyo de dos helicópteros y vehículos armados.
Los vecinos recuperaron entre 50 y 70 cadáveres que habían quedado en un morro cercano y los alinearon en la plaza San Lucas del barrio Penha. Allí tampoco estaba “Doca”.
La recompensa por cualquier dato que permita su captura asciende a unos 18.000 dólares,cifra inédita para Brasil.
Es que, según O Globo, “Doca”, nacido en 1970 en Caiçara es mucho más que un nombre en la lista de criminales más buscados. Su ingreso al mundo delictivo se remonta a hace más de dos décadas.
En 2007, la policía lo arrestó por portar un arma y traficar drogas en Vila da Penha, zona norte de Río de Janeiro. Por entonces, intentó presentarse como militar, una estrategia que le permitió luego obtener una reducción de condena y recuperar la libertad.
Volvió de la cárcel con un liderazgo fortalecido. Desde entonces, ocupa posiciones de relevancia dentro del CV, hasta convertirse en una figura central del grupo, con la responsabilidad de gestionar recursos, coordinar operaciones y dictar sentencias internas.
La Operación Contención, la movilización policial fue la mayor y más sangrienta en la historia reciente de Brasil. Era el objetivo primordial, pero logró fugarse en medio del caos.
Según Víctor Santos, secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, “Doca” recurrió a tácticas habituales del CV, usando a sicarios y “soldados” como barrera para la policía, ralentizando su avance y asegurando así la huida de los líderes.
Su historial delictivo incluye (hasta 2023) 176 antecedentes penales por homicidio, tráfico de drogas y tortura, en una lista de 189 páginas.
Los registros son por delitos como tráfico de drogas, asociación criminal, robo, homicidio, tortura y posesión ilegal de armas. Entre las atrocidades más destacadas figura su vinculación con el asesinato de tres niños en diciembre de 2020, un episodio de violencia que sacudió a la sociedad brasileña.
Los niños, de entre 8 y 12 años, habían discutido con un narcotraficante por un pájaro y, con la venia de “Doca”, sus agresores los torturaron y asesinaron. Investigaciones apuntan, además, a su responsabilidad en el asesinato de tres médicos en Barra da Tijuca, en octubre de 2023, donde sus órdenes provocaron la ejecución por error de personas inocentes, así como la eliminación de los propios ejecutores al revelarse el fallo.
Por pedido de Lula: operativo en San Pablo contra el grupo criminal Primeiro Comando da Capital
Las autoridades brasileñas lanzaron una operación de combate al lavado de dinero contra Primeiro Comando da Capital (PCC), uno de los mayores grupos del crimen organizado del país. Junto con Comando Vermelho, dominan el tráfico de cocaína en Brasil. Agentes del ministerio público y policía militar del estado de San Pablo tenían nueve órdenes de detención y 11 de allanamiento en el municipio de Campinas. También bloquearon inmuebles y cuentas bancarias. El objetivo: “combatir esquemas de lavado de dinero operados por empresarios, traficantes de droga e integrantes del PCC” en la cadena productiva de combustibles, que habría blanqueado casi 10.000 millones de USD entre 2020 y 2024.
Triunfalismo: la derecha refuerza su discurso de “mano dura” contra el crimen organizado
La “Operación Contención” está propiciando, en el ámbito político, una unión de la derecha sin precedentes desde la condena y arresto domiciliario de Jair Bolsonaro y reveses posteriores. Los gobernadores que aspiran a la presidencia, quienes hasta ahora han enfrentado dificultades en las encuestas y en sus intentos por obtener el respaldo de un Bolsonaro debilitado para sus proyectos, felicitaron rápidamente al gobernador Claudio Castro y calificaron la operación -cuya concepción aún no se conoce del todo y cuyos métodos y resultados dividen a expertos en seguridad pública, autoridades y activistas de derechos humanos- como exitosa y ejemplar. Ronaldo Caiado (de Goiás) y Romeu Zema (de Minas Gerais) grabaron videos elogiando la acción. Cástro y el gobierno de Río apostaron todo a un discurso triunfalista para respaldar la operación y calificarla como un éxito de planificación e inteligencia. Si bien aún existe una enorme falta de información precisa sobre el número de fallecidos, las circunstancias de sus muertes, si hay personas inocentes entre las víctimas y si, dado el gran contingente policial desplegado, no fue posible realizar más detenciones y reducir el número de muertes, el gobernador felicitó a los agentes, e incluso la Policía Civil publicó un comunicado prometiendo una “respuesta rápida y apropiada” ante la muerte de cuatro policías.
La Justicia cita al gobernador: Cástro deberá dar explicaciones
El Supremo Tribunal Federal (STF) convocó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, a que de explicaciones sobre las sangrientas acciones de la policía, que dejaron 132 muertos en favelas de esa ciudad. El megaoperativo en las favelas Penha y Alemão, tenía el objetivo de desarticular la facción Comando Vermelho, pero terminó causando una masacre y tampoco logró dar con los comandantes de ese grupo criminal.
En una audiencia convocada para el 3 de noviembre, en Río de Janeiro, serán interrogados el gobernador, el secretario de Seguridad Pública, el comandante de la Policía Militar, el delegado general de la Policía Civil y el director de la Policía Técnico-Científica.
El juez Alexandre de Moraes, quien está al frente del STF, exigió que las autoridades locales detallen la logística llevada adelante en la denominada “Operación Contenção”. El STF pedirá información acerca del número de agentes y armamentos usados; cantidad oficial de muertos, heridos y detenidos; las medidas adoptadas para asistir a las víctimas, entre otros detalles. Además, la investigación profundizará en saber si se aplicaron correctamente protocolos constitucionales, como la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la protección a civiles dentro de los derechos humanos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó estar “horrorizada” con el operativo y exigió investigaciones “ágiles y efectivas”. “Esta operación mortal refuerza la tendencia de consecuencias letales extremas de las operaciones policiales en las comunidades marginadas de Brasil”, añadieron en un comunicado.