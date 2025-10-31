“Doca” era uno de los más buscados y logró escapar de la masacre en Río de Janeiro

Triunfalismo: la derecha refuerza su discurso de “mano dura” contra el crimen organizado

La “Operación Contención” está propiciando, en el ámbito político, una unión de la derecha sin precedentes desde la condena y arresto domiciliario de Jair Bolsonaro y reveses posteriores. Los gobernadores que aspiran a la presidencia, quienes hasta ahora han enfrentado dificultades en las encuestas y en sus intentos por obtener el respaldo de un Bolsonaro debilitado para sus proyectos, felicitaron rápidamente al gobernador Claudio Castro y calificaron la operación -cuya concepción aún no se conoce del todo y cuyos métodos y resultados dividen a expertos en seguridad pública, autoridades y activistas de derechos humanos- como exitosa y ejemplar. Ronaldo Caiado (de Goiás) y Romeu Zema (de Minas Gerais) grabaron videos elogiando la acción. Cástro y el gobierno de Río apostaron todo a un discurso triunfalista para respaldar la operación y calificarla como un éxito de planificación e inteligencia. Si bien aún existe una enorme falta de información precisa sobre el número de fallecidos, las circunstancias de sus muertes, si hay personas inocentes entre las víctimas y si, dado el gran contingente policial desplegado, no fue posible realizar más detenciones y reducir el número de muertes, el gobernador felicitó a los agentes, e incluso la Policía Civil publicó un comunicado prometiendo una “respuesta rápida y apropiada” ante la muerte de cuatro policías.