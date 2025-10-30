Secciones
Seguridad

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Funcionarios de fuerzas de seguridad, judiciales y expertos en la materia sostienen que el grupo, de origen brasileño, se está expandiendo por nuestro país. La historia de ese y de otros dos agrupaciones. Las causas que se abrieron en la Argentina en contra de los miembros.

ALTO PODER DE FUEGO. Los integrantes del Comando Vermelho demostraron todo su poderío bélico en el sangriento megaoperativo que desarrollaron las autoridades. ALTO PODER DE FUEGO. Los integrantes del Comando Vermelho demostraron todo su poderío bélico en el sangriento megaoperativo que desarrollaron las autoridades.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánBrasilParaguayCorrientesRío de JaneiroNarcotráficoInseguridadArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
2

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
3

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
4

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
5

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán
6

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán

Más Noticias
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

La UNT está lejos de digerir el descalabro del caso YMAD

La UNT está lejos de digerir el descalabro del caso YMAD

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán

Alberdi: un hombre y una mujer fueron detenidos tras el secuestro de más de un centenar de dosis de cocaína

Alberdi: un hombre y una mujer fueron detenidos tras el secuestro de más de un centenar de dosis de cocaína

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Reforma impositiva: ¿se viene el Súper IVA?

Reforma impositiva: ¿se viene el "Súper IVA"?

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

Comentarios