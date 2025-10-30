Lula da Silva endurece las penas contra el crimen organizado tras la masacre en Río de Janeiro

Asimismo, Lula dio instrucciones al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal para que se desplazaran a la capital fluminense con el fin de reunirse con el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro. El objetivo del encuentro fue coordinar acciones conjuntas entre las fuerzas federales y estatales en el combate al crimen organizado.