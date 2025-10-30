Secciones
Lula da Silva endurece las penas contra el crimen organizado tras la masacre en Río de Janeiro

"El gobierno brasileño no tolera a las organizaciones criminales y actúa con mayor firmeza para combatirlas", aseguró el mandatario.

Hace 1 Hs

El presidente de Brasil, Lula da Silva, aseguró este jueves que “el gobierno brasileño no tolerará a las organizaciones criminales”, en medio de la conmoción nacional tras la reciente masacre ocurrida en Río de Janeiro.

El mandatario realizó las declaraciones a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde además anunció la firma de una nueva legislación destinada a fortalecer la protección de las fuerzas de seguridad y endurecer las penas contra quienes intenten obstruir las investigaciones relacionadas con el crimen organizado.

“He firmado la Ley 15.245/2025, que incrementa la protección de los agentes públicos que combaten el crimen organizado y endurece las penas para quienes intenten obstruir estas investigaciones. El gobierno brasileño no tolera a las organizaciones criminales y actúa con mayor firmeza para combatirlas”, expresó en su publicación.

La medida se enmarca en una serie de acciones del Ejecutivo para reforzar la respuesta estatal ante la violencia registrada en el estado de Río de Janeiro, donde días atrás un megaoperativo policial derivó en una masacre con decenas de víctimas.

Ayer, el presidente ya había anticipado una acción inmediata del Gobierno Federal, pidiendo atacar “la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias”.

Asimismo, Lula dio instrucciones al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal para que se desplazaran a la capital fluminense con el fin de reunirse con el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro. El objetivo del encuentro fue coordinar acciones conjuntas entre las fuerzas federales y estatales en el combate al crimen organizado. 

