Quién es Doca, el jefe narco del Comando Vermelho por el que ofrecen una recompensa récord en Río de Janeiro

El criminal más buscado de Río de Janeiro es Edgar Alves Andrade. Lo investigan por más de 100 homicidios.

Quién es Doca, el jefe narco del Comando Vermelho por el que ofrecen una recompensa récord en Río de Janeiro
Hace 2 Hs

Más de 140 personas murieron y al menos 80 fueron arrestadas este martes en un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

El despliegue, realizado en varias favelas de la Zona Norte de Río de Janeiro, tuvo como principal objetivo capturar a Edgar Alves Andrade, conocido como Doca da Penha o simplemente “Urso”, considerado el enemigo público número uno de la ciudad.

Cuerpos en las calles de Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes) Cuerpos en las calles de Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

Entre ráfagas de casi 200 disparos por minuto y barricadas incendiadas, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre el territorio controlado por la facción criminal.

Quién es Doca, el jefe narco más buscado de Río de Janeiro

Doca, de 55 años, es uno de los principales líderes del Comando Vermelho, con más de 20 órdenes de arresto pendientes.

Nació en el estado de Paraíba y creció en la violenta comunidad de Vila Cruzeiro, en Río. Desde hace años está prófugo del sistema penitenciario brasileño y se lo vincula con una larga lista de crímenes: ejecuciones, desapariciones y enfrentamientos armados.

Según el servicio Disque Denúncia, las autoridades lo investigan por más de 100 homicidios, incluidos asesinatos de menores y desapariciones de vecinos.

Recompensa inédita por información sobre Doca

El gobierno del estado de Río de Janeiro lanzó una recompensa récord de 100 mil reales (unos 17 mil dólares) por cualquier dato que permita localizarlo.

Se trata del monto más alto en la historia del programa, comparable solo al ofrecido en el año 2000 por Fernandinho Beira-Mar, otro histórico capo del narcotráfico brasileño.

La línea Disque Denúncia (21) 2253-1177 garantiza anonimato total a quienes aporten información.

CRISIS EN RÍO DE JANEIRO. El megaoperativo policial que dejó al menos 140 muertos y 81 detenidos en las favelas de Penha y Alemão. CRISIS EN RÍO DE JANEIRO. El megaoperativo policial que dejó al menos 140 muertos y 81 detenidos en las favelas de Penha y Alemão. FOTOS/AFP

Crímenes que conmocionaron a Brasil

El nombre de Doca aparece detrás de algunos de los episodios más impactantes de los últimos años.

En octubre de 2023, fue identificado como el autor intelectual del asesinato de tres médicos en Barra da Tijuca, un barrio exclusivo de Río. Las víctimas fueron acribilladas por error mientras asistían a un congreso, al ser confundidas con milicianos de Rio das Pedras.

Poco después, Doca ordenó ejecutar a los sicarios responsables del ataque para borrar toda huella del crimen.

También se lo vincula con la desaparición de tres niños en Belford Roxo, un caso que conmocionó a todo Brasil. Según la investigación, mandó matar a los asesinos de los chicos, cuyos cuerpos —al igual que los de los responsables— nunca aparecieron.

El enemigo público número uno de Río

La llamada Operación Contención, desplegada en los complejos del Alemão y Penha, busca frenar la expansión del narcotráfico en una ciudad que vive bajo fuego cruzado.

Pero mientras las balas atraviesan los cielos de las favelas, Doca sigue libre, oculto entre sus hombres, convertido en leyenda y amenaza.

Apodado “Urso” por su ferocidad, las autoridades lo describen como implacable, metódico y despiadado. Río de Janeiro lo conoce, pero nadie se atreve a hablar.

