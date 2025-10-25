Secciones
EconomíaNoticias económicas

Inflación: una consultora advirtió que los precios de los alimentos se aceleraron en octubre

LCG señaló que en las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a 2,9% mensual y la medición entre las puntas alcanzó el 3% mensual.

Inflación: una consultora advirtió que los precios de los alimentos se aceleraron en octubre FOTO TOMADA DE A24.COM.AR
Hace 1 Hs

Los  precios de los alimentos mostró una aceleración en la cuarta semana de octubre, con un incremento acumulado del 3% desde el comienzo del mes, según un informe privado elaborado por la consultora LCG. 

El análisis, que corresponde a la evolución de precios de alimentos y bebidas hasta el 22 de octubre, describe un contexto de mayor presión inflacionaria sobre los bolsillos de las familias, en momentos en que el escenario político se encuentra dominado por la proximidad de la elección presidencial.

El FMI pidió a la Argentina más esfuerzos para acumular reservas y destacó la baja de la inflación

El FMI pidió a la Argentina más esfuerzos para acumular reservas y destacó la baja de la inflación

La suba alcanzó el 1% en la última semana medida, entre el 16 y el 22 de octubre, dato que la consultora consideró relevante debido a que refuerza la tendencia hacia una mayor dinámica de precios respecto a los meses anteriores. “En las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a 2,9% mensual y la medición entre las puntas alcanzó el 3% mensual”, detalló LCG.

Esta escalada de precios en la categoría de alimentos y bebidas presenta un ritmo que no sólo afecta la planificación económica de los consumidores sino que también pone en cuestión el impacto de las políticas oficiales para contener la inflación en el tramo final previo a las urnas.

Inflación en alimentos: ¿cuál fue la situación por rubros?

En contrapartida, algunas categorías presentaron descensos en sus valores. El informe señala que el azúcar, miel, dulces y cacao bajaron 2,3%, las verduras retrocedieron 2,1% y aceites, grasa y manteca disminuyeron 0,5%. Estos movimientos contrastan con los incrementos registrados en productos como lácteos, huevos y bebidas. Según el informe, “la inflación semanal se explicó por el sensible aumento de lácteos y huevos y bebidas, ambos por encima del 3%. La caída de verduras (-2,1% s/s) restó 0,2 pp.”, consignó Infobae. 

En cuanto a la dispersión y frecuencia de las subas, el informe de LCG destaca que “el porcentaje de productos con aumentos de precios se ubicó 5 pp por encima de la semana anterior (16% de la canasta relevada)”. En total, se verificó que cerca del 21% de los productos aumentaron sus precios durante la última semana monitoreada. El documento observa que la dispersión de las variaciones se mantuvo alineada con el comportamiento de la semana previa.

El relevamiento también analizó la dinámica mensual promedio, comparando las variaciones de octubre con las de meses anteriores, para dimensionar la intensidad del proceso inflacionario sobre los alimentos. Las mediciones sostienen que “en las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a 2,9% mensual y la medición entre las puntas alcanzó el 3% mensual”. Ese avance se percibe como una señal de que los alimentos responden a varios factores, entre los que LCG identifica aumentos reprimidos por la pérdida de poder adquisitivo y presiones por la evolución del tipo de cambio.

La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumula 22% en lo que va de 2025, según el Indec

La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumula 22% en lo que va de 2025, según el Indec

LCG señaló que el incremento en los precios también “cuestiona las teorías de que el pass trough por la suba del dólar es acotado y apuntala la impresión de que existe una suba de precios reprimida”. En esa línea, el trabajo reconoce la incidencia del contexto electoral y los desafíos que enfrenta la política económica para intentar frenar la escalada en los valores de los principales productos de consumo masivo.

Temas TucumánBuenos AiresInflaciónLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina

Uno de cada cinco trabajadores es pobre en la Argentina, según un informe privado

Uno de cada cinco trabajadores es pobre en la Argentina, según un informe privado

Industria de la madera: las exportaciones crecieron 34,5% en valor entre enero y agosto

Industria de la madera: las exportaciones crecieron 34,5% en valor entre enero y agosto

Plan de jubilación privado: ¿qué es y cómo se tramita?

Plan de jubilación privado: ¿qué es y cómo se tramita?

Lo más popular
Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos
1

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial
2

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
3

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
4

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad
5

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche
6

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Más Noticias
Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Diez propuestas para la reforma impositiva que se viene

Diez propuestas para la reforma impositiva que se viene

Comentarios