Inflación: una consultora advirtió que los precios de los alimentos se aceleraron en octubre

El relevamiento también analizó la dinámica mensual promedio, comparando las variaciones de octubre con las de meses anteriores, para dimensionar la intensidad del proceso inflacionario sobre los alimentos. Las mediciones sostienen que “en las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a 2,9% mensual y la medición entre las puntas alcanzó el 3% mensual”. Ese avance se percibe como una señal de que los alimentos responden a varios factores, entre los que LCG identifica aumentos reprimidos por la pérdida de poder adquisitivo y presiones por la evolución del tipo de cambio.