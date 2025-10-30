Vacaciones de enero en Mar del Plata: cuánto necesita una familia para pasajes y hospedaje

Si la costa argentina está entre los destinos favoritos del país para veranear, Mar del Plata es la ciudad que, sin dudas, se lleva el primer puesto, al menos entre los visitantes del norte que ven la salida al mar como una escapada al calor. Pero para planificar vacaciones, primero es necesario hacer un presupuesto y calcular qué tanto dinero demandarán los días de descanso.
La temporada alta de Mar del Plata inicia a mediados de diciembre y se extiende hasta la última quincena de febrero o primera de marzo. Aunque se encuentra a 1.670 kilómetros de Tucumán –unas 18 a 20 horas de viaje–, sigue siendo potable para los visitantes. Además, la ciudad es turística por excelencia, por lo que cuenta con estructura y oferta cultural suficiente como para albergar a la enorme cantidad de turistas que llegan año a año.
Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata
Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos desde el Aeropuerto Benjamín Matienzo hasta el Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla a diferentes precios. A 30 de octubre, los precios más baratos para la ida son los del miércoles 7, viernes 9 y domingo 11 de enero. Los tres tienen un costo de $186.753 cada uno. Para el regreso, los costos más bajos son los de los sábados 10 y 24 a $163.663, seguidos por el del jueves 15 a $186.763.
Si se toma en cuenta una familia de cuatro personas, la ida representaría un costo de $747.012 y, la vuelta, entre $654.532 y $747.052. El costo total, solo en pasajes de avión con una escala sería de ida y una de vuelta estaría a un promedio que variaría entre $1.401.544 y $1.494.064.
Según el sitio Plataforma10, para conseguir pasajes en colectivo, los tickets se consiguen desde los $160.000 en coche semicama, hasta $213.000 en coche cama ejecutivo. Una familia podría gastar entre $1.280.000 y $1.704.000 para ir y volver. Los costos podrían mejorar si se viajara en vehículo particular.
Cuánto necesita una familia para hospedarse en Mar del Plata
Los hospedajes son tan variados en cuanto a características como sus precios. Aunque se espera que los precios aumenten conforme se acerque más la temporada, hoy los departamentos para una familia de cuatro personas parten de los $350.000 a $400.000 por 10 noches, entre el 7 y el 17 de enero.
Para quienes prefieren otro tipo de servicios con mayores comodidades, como los de hoteles, se pueden conseguir reservas de hospedaje desde los $880.000 para las 10 noches. Los precios de los alquileres son más altos cuanto más cerca de la ciudad del centro están.