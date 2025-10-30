Vacaciones de enero en Mar del Plata: cuánto necesita una familia para pasajes y hospedaje

La temporada alta de Mar del Plata inicia a mediados de diciembre y se extiende hasta la última quincena de febrero o primera de marzo. Aunque se encuentra a 1.670 kilómetros de Tucumán –unas 18 a 20 horas de viaje–, sigue siendo potable para los visitantes. Además, la ciudad es turística por excelencia, por lo que cuenta con estructura y oferta cultural suficiente como para albergar a la enorme cantidad de turistas que llegan año a año.