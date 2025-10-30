Secciones
SociedadTurismo

Vacaciones de enero en Mar del Plata: cuánto necesita una familia para pasajes y hospedaje

Estos son los precios que puede conseguir una familia de dos adultos y dos niños para viajar a la costa el primer mes del año.

Vacaciones de enero en Mar del Plata: cuánto necesita una familia para pasajes y hospedaje
Hace 1 Hs

Si la costa argentina está entre los destinos favoritos del país para veranear, Mar del Plata es la ciudad que, sin dudas, se lleva el primer puesto, al menos entre los visitantes del norte que ven la salida al mar como una escapada al calor. Pero para planificar vacaciones, primero es necesario hacer un presupuesto y calcular qué tanto dinero demandarán los días de descanso.

Enero 2026 en Brasil: ¿cuánto cuestan los vuelos para pasar Año Nuevo en Río de Janeiro?

Enero 2026 en Brasil: ¿cuánto cuestan los vuelos para pasar Año Nuevo en Río de Janeiro?

La temporada alta de Mar del Plata inicia a mediados de diciembre y se extiende hasta la última quincena de febrero o primera de marzo. Aunque se encuentra a 1.670 kilómetros de Tucumán –unas 18 a 20 horas de viaje–, sigue siendo potable para los visitantes. Además, la ciudad es turística por excelencia, por lo que cuenta con estructura y oferta cultural suficiente como para albergar a la enorme cantidad de turistas que llegan año a año.

Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata

Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos desde el Aeropuerto Benjamín Matienzo hasta el Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla a diferentes precios. A 30 de octubre, los precios más baratos para la ida son los del miércoles 7, viernes 9 y domingo 11 de enero. Los tres tienen un costo de $186.753 cada uno. Para el regreso, los costos más bajos son los de los sábados 10 y 24 a $163.663, seguidos por el del jueves 15 a $186.763.

Si se toma en cuenta una familia de cuatro personas, la ida representaría un costo de $747.012 y, la vuelta, entre $654.532 y $747.052. El costo total, solo en pasajes de avión con una escala sería de ida y una de vuelta estaría a un promedio que variaría entre $1.401.544 y $1.494.064.

Según el sitio Plataforma10, para conseguir pasajes en colectivo, los tickets se consiguen desde los $160.000 en coche semicama, hasta $213.000 en coche cama ejecutivo. Una familia podría gastar entre $1.280.000 y $1.704.000 para ir y volver. Los costos podrían mejorar si se viajara en vehículo particular.

Cuánto necesita una familia para hospedarse en Mar del Plata

Los hospedajes son tan variados en cuanto a características como sus precios. Aunque se espera que los precios aumenten conforme se acerque más la temporada, hoy los departamentos para una familia de cuatro personas parten de los $350.000 a $400.000 por 10 noches, entre el 7 y el 17 de enero.

Para quienes prefieren otro tipo de servicios con mayores comodidades, como los de hoteles, se pueden conseguir reservas de hospedaje desde los $880.000 para las 10 noches. Los precios de los alquileres son más altos cuanto más cerca de la ciudad del centro están.

Temas Aerolíneas ArgentinasMar del PlataVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones de verano: ¿cuánto cuesta viajar a Iquique en enero?

Vacaciones de verano: ¿cuánto cuesta viajar a Iquique en enero?

Enero 2026 en Brasil: ¿cuánto cuestan los vuelos para pasar Año Nuevo en Río de Janeiro?

Enero 2026 en Brasil: ¿cuánto cuestan los vuelos para pasar Año Nuevo en Río de Janeiro?

Planificando vacaciones de verano: ¿conviene viajar en auto, avión o colectivo a la costa?

Planificando vacaciones de verano: ¿conviene viajar en auto, avión o colectivo a la costa?

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Verano 2026: descubrí el rincón de la Costa Atlántica que une mar, campo y relax

Verano 2026: descubrí el rincón de la Costa Atlántica que une mar, campo y relax

Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
2

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
3

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
4

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
5

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
6

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Más Noticias
Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Comentarios