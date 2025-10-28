Secciones
SociedadTurismo

Enero 2026 en Brasil: ¿cuánto cuestan los vuelos para pasar Año Nuevo en Río de Janeiro?

Las playas de Río ofrecen espectáculos increíbles e imperdibles para dar inicio a cada año.

Enero 2026 en Brasil: ¿cuánto cuestan los vuelos para pasar Año Nuevo en Río de Janeiro?
Hace 1 Hs

Las vacaciones se acercan cada vez más y los destinos empiezan a definirse. Entre los favoritos de los argentinos, siempre aparecen las cálidas playas de Brasil y Río de Janeiro está entre las opciones más elegidas. A apenas dos meses del inicio del 2026, las aerolíneas ofrecen precios razonables para viajar a la Ciudad Maravillosa en enero.

Vacaciones de verano: ¿cuánto cuesta viajar a Iquique en enero?

Vacaciones de verano: ¿cuánto cuesta viajar a Iquique en enero?

Los precios de los pasajes aéreos varían según la aerolínea, el momento del día en que sea el vuelo y el día del mes que elija el pasajero. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, muestra mes a mes cuál es el día del mes en que los pasajes están en su precio más bajo. Además, viajar los fines de semana suele ser más costoso. Los días como martes o miércoles son los más económicos de la semana, a menos que coincidan con alguna festividad que aumente la demanda de vuelos.

¿Cuánto cuesta pasar Año Nuevo en Río de Janeiro?

El pasaje más económico para viajar en diciembre a Río de Janeiro desde Tucumán es el 14 de diciembre a $453.919 y, para regresar en enero, es el 1 a $329.384. Con las ventajas y desventajas que implica viajar en esas fechas y pagar una estadía durante dos semanas, hay otras opciones que se presentan como alternativas igualmente considerables.

Lo ideal para pasar el Año Nuevo en Río de Janeiro es viajar unos días antes y aprovechar la semana posterior como vacaciones. Una alternativa económica para viajar antes del 31 es partir el miércoles 24 de diciembre, con un ticket a $487922. Salir de Tucumán el 28 de diciembre, en cambio, tiene un costo de $1.083.982.

Sumando a la fecha de llegada 10 días de descanso en Río, el regreso puede programarse para el 4 de enero a $803.432 o el 8, a $525.404. En total, la primera fecha representaría un costo de $1.291.354 –e implicaría pasar no solo Año Nuevo en Río, sino también Navidad– y, la segunda, de $1.609.386.

Después, los costos para los mismos vuelos –todos con escala– pueden variar según el servicio que se elija: Base, Plus, Flex, Promo Premium Economy o Premium Economy en Aerolíneas Argentinas. Pero las tarifas mencionadas no incluyen equipaje en bodega, sino solamente de mano. Por un costo aparte, puede adquirirse el equipaje ingresando a la sección “Servicios Adicionales”.

Temas Aerolíneas Argentinas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones 2026: cómo explorar el Arroyo Azul, un paraíso escondido entre los cerros

Vacaciones 2026: cómo explorar el Arroyo Azul, un paraíso escondido entre los cerros

Vacaciones de verano: ¿cuánto cuesta viajar a Iquique en enero?

Vacaciones de verano: ¿cuánto cuesta viajar a Iquique en enero?

Los tres mejores destinos de Latinoamérica y el Caribe para viajar en 2026, según National Geographic

Los tres mejores destinos de Latinoamérica y el Caribe para viajar en 2026, según National Geographic

Planificando vacaciones de verano: ¿conviene viajar en auto, avión o colectivo a la costa?

Planificando vacaciones de verano: ¿conviene viajar en auto, avión o colectivo a la costa?

Transporte y hospedaje: cuánto cuesta pasar el fin de semana largo en Bariloche

Transporte y hospedaje: cuánto cuesta pasar el fin de semana largo en Bariloche

Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
2

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
3

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han
4

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso
5

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares
6

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares

Más Noticias
El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Comentarios