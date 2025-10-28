Enero 2026 en Brasil: ¿cuánto cuestan los vuelos para pasar Año Nuevo en Río de Janeiro?

Las vacaciones se acercan cada vez más y los destinos empiezan a definirse. Entre los favoritos de los argentinos, siempre aparecen las cálidas playas de Brasil y Río de Janeiro está entre las opciones más elegidas. A apenas dos meses del inicio del 2026, las aerolíneas ofrecen precios razonables para viajar a la Ciudad Maravillosa en enero.
Los precios de los pasajes aéreos varían según la aerolínea, el momento del día en que sea el vuelo y el día del mes que elija el pasajero. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, muestra mes a mes cuál es el día del mes en que los pasajes están en su precio más bajo. Además, viajar los fines de semana suele ser más costoso. Los días como martes o miércoles son los más económicos de la semana, a menos que coincidan con alguna festividad que aumente la demanda de vuelos.
¿Cuánto cuesta pasar Año Nuevo en Río de Janeiro?
El pasaje más económico para viajar en diciembre a Río de Janeiro desde Tucumán es el 14 de diciembre a $453.919 y, para regresar en enero, es el 1 a $329.384. Con las ventajas y desventajas que implica viajar en esas fechas y pagar una estadía durante dos semanas, hay otras opciones que se presentan como alternativas igualmente considerables.
Lo ideal para pasar el Año Nuevo en Río de Janeiro es viajar unos días antes y aprovechar la semana posterior como vacaciones. Una alternativa económica para viajar antes del 31 es partir el miércoles 24 de diciembre, con un ticket a $487922. Salir de Tucumán el 28 de diciembre, en cambio, tiene un costo de $1.083.982.
Sumando a la fecha de llegada 10 días de descanso en Río, el regreso puede programarse para el 4 de enero a $803.432 o el 8, a $525.404. En total, la primera fecha representaría un costo de $1.291.354 –e implicaría pasar no solo Año Nuevo en Río, sino también Navidad– y, la segunda, de $1.609.386.
Después, los costos para los mismos vuelos –todos con escala– pueden variar según el servicio que se elija: Base, Plus, Flex, Promo Premium Economy o Premium Economy en Aerolíneas Argentinas. Pero las tarifas mencionadas no incluyen equipaje en bodega, sino solamente de mano. Por un costo aparte, puede adquirirse el equipaje ingresando a la sección “Servicios Adicionales”.