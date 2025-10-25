Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Los argentinos tienen Brasil entre los destinos favoritos para vacacionar cada temporada de verano. Camboriú y Florianópolis, en Santa Catarina, a más de 2.000 kilómetros de Tucumán, se erigen como los sitios más visitados por argentinos durante diciembre, enero y febrero.
Pero, ¿el costo final es más conveniente que viajar a la costa argentina? Para saberlo, es necesario conocer por lo menos cuánto cuestan los aspectos que mayor gasto representan en vacaciones como el traslado, ya sea en vehículo particular o en avión, y el hospedaje. Además, se debe considerar la cantidad de personas que viajarían.
Cuánto cuesta viajar hasta Camboriú y Florianópolis
Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos hasta el Aeropuerto Internacional Hercílio Luz, Florianópolis, o el Aeropuerto Internacional de Navegantes, a 16 kilómetros de Camboriú. El precio más económico por persona para viajar hasta Florianópolis en enero es de $558.409, lo que representaría un costo de $2.223.636 para cuatro personas solo para la ida. El costo más bajo de vuelos a Camboriú en enero es de $675.385 o $2.701.540 para cuatro personas. Regresar duplicaría el costo, lo que dejaría un pack para cuatro personas en $4.447.272 para Florianópolis o $5.403.080 a Camboriú.
Según los cálculos del sitio Ruta 0 para viajeros, el traslado en un auto naftero estándar hasta cualquiera de las dos ciudades tendría un costo similar. Llegar hasta Camboriú representaría una inversión de $312.242 y, hasta Florianópolis, $303.522. En caso de viajar en vehículo particular, cuatro personas viajarían cómodas pero podría incorporarse hasta un quinto pasajero.
Cuánto cuesta hospedarse en Camboriú y Florianópolis
El sitio Airbnb permite hacer búsqueda aplicando filtros como lugar, fecha de hospedaje y cantidad de viajeros. Además, permite distinguir entre adultos y niños. Considerando el hospedaje de 10 días para una familia de dos adultos y dos niños, hay opciones tanto en departamentos completos como habitaciones.
El alquiler para departamentos de una o dos habitaciones con tres o cuatro camas en Florianópolis tiene un valor que oscila entre los U$S1.300 y U$S1.500 (entre $1.904.500 y $2.051.000, a cotización de dólar oficial). Pero también pueden conseguirse opciones más económicas o costosas, según las características que el huésped busque.
Lo mismo sucede con el caso de Camboriú, donde una familia podría hospedarse durante 10 noches por precios un tanto más bajos que en Florianópolis. Los departamentos de las mismas características parten de los U$S900 y llegan hasta los U$S1.300 en promedio (entre $1.318.500 y 1.904.500).
En definitiva, una familia podría optar entre el traslado más económico en vehículo particular o el más cómodo y rápido en avión, según sus preferencias y posibilidades. Las combinaciones con los hospedajes pueden hacer que unas vacaciones de 10 días para una familia tipo sean más o menos económicas.