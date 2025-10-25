Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Cuánto cuesta viajar hasta Camboriú y Florianópolis

Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos hasta el Aeropuerto Internacional Hercílio Luz, Florianópolis, o el Aeropuerto Internacional de Navegantes, a 16 kilómetros de Camboriú. El precio más económico por persona para viajar hasta Florianópolis en enero es de $558.409, lo que representaría un costo de $2.223.636 para cuatro personas solo para la ida. El costo más bajo de vuelos a Camboriú en enero es de $675.385 o $2.701.540 para cuatro personas. Regresar duplicaría el costo, lo que dejaría un pack para cuatro personas en $4.447.272 para Florianópolis o $5.403.080 a Camboriú.