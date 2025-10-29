Secciones
Política

Javier Milei se reunirá este viernes con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos tras las elecciones

La reunión podría contar también con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

CUMBRE EN OLIVOS. Milei recibirá este viernes a Macri tras las elecciones. CUMBRE EN OLIVOS. Milei recibirá este viernes a Macri tras las elecciones.
Hace 1 Hs

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, el presidente de la Nación, Javier Milei, tiene previsto recibir a Mauricio Macri el próximo viernes al mediodía en la Quinta de Olivos.

La reunión podría contar también con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien estuvo presente en los dos encuentros anteriores entre ambos dirigentes. 

Un ministro y dos ex de Techint: quiénes son los arquitectos de la flexibilización laboral de Milei

Un ministro y dos ex de Techint: quiénes son los arquitectos de la flexibilización laboral de Milei

El temario, según se anticipa, será amplio y contemplará la visión del titular del PRO, quien suele compartir su análisis sobre el funcionamiento del Gobierno y sugerir alternativas que quedan luego a consideración del mandatario libertario, consignó el portal Infobae.

Desde el entorno del PRO mantienen cautela sobre la cita: “No está confirmada, pero tampoco descartada”, señalaron. De todos modos, aclararon que Macri regresará al país el jueves, tras su viaje a Chile, donde participó del seminario Puentes, organizado por la firma BICE Coarp.

Milei prepara un fuerte recambio en su Gabinete: Bullrich y Petri dejan sus cargos y se define una nueva estructura de poder

Milei prepara un fuerte recambio en su Gabinete: Bullrich y Petri dejan sus cargos y se define una nueva estructura de poder

El encuentro se realizará un día después de la primera reunión del Presidente con los gobernadores en Casa Rosada, parte de su estrategia para construir consensos y avanzar con las reformas de segunda generación que impulsa el Poder Ejecutivo.

