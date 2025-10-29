Javier Milei se reunirá este viernes con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos tras las elecciones

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, el presidente de la Nación, Javier Milei, tiene previsto recibir a Mauricio Macri el próximo viernes al mediodía en la Quinta de Olivos.
La reunión podría contar también con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien estuvo presente en los dos encuentros anteriores entre ambos dirigentes.
El temario, según se anticipa, será amplio y contemplará la visión del titular del PRO, quien suele compartir su análisis sobre el funcionamiento del Gobierno y sugerir alternativas que quedan luego a consideración del mandatario libertario, consignó el portal Infobae.
Desde el entorno del PRO mantienen cautela sobre la cita: “No está confirmada, pero tampoco descartada”, señalaron. De todos modos, aclararon que Macri regresará al país el jueves, tras su viaje a Chile, donde participó del seminario Puentes, organizado por la firma BICE Coarp.
El encuentro se realizará un día después de la primera reunión del Presidente con los gobernadores en Casa Rosada, parte de su estrategia para construir consensos y avanzar con las reformas de segunda generación que impulsa el Poder Ejecutivo.