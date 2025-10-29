Un ministro y dos ex de Techint: quiénes son los arquitectos de la flexibilización laboral de Milei

La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei intentó implementar a través del DNU 70/23 no fue redactada dentro del Estado nacional, sino en buena medida por abogados laboralistas y ex directivos del sector privado con vínculos con el oficialismo. Ellos fueron quienes delinearon las principales medidas de flexibilización laboral -entre ellas, la reducción de indemnizaciones, la limitación del derecho a huelga y la facilitación de despidos- que luego la administración libertaria presentó como parte de su plan de desregulación.