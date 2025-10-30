Secciones
Mauricio Macri aseguró que PRO está "más vivo que nunca" y tendrá candidato en 2027

El ex presidente defendió el apoyo de PRO a Javier Milei, con el argumento de que era necesario respaldar las "ideas del cambio" que Milei representaba, a pesar de las críticas recibidas.

El ex presidente Mauricio Macri afirmó hoy, en Chile, que su partido, PRO, está lejos de la extinción y que presentará un candidato a la presidencia en 2027. A pesar de que PRO no compitió directamente en las últimas elecciones, Macri destacó que el debate sobre si La Libertad Avanza (LLA) "mataba" a PRO, en realidad fortaleció al partido.

Macri defendió el apoyo de PRO a Javier Milei, con el argumento de que era necesario respaldar las "ideas del cambio" que Milei representaba, a pesar de las críticas recibidas. Reconoció que dirigentes de Pro se postularon dentro de las listas de LLA, incluyendo figuras como Patricia Bullrich y Diego Santilli.

“Si las ideas del cambio las había ganado él porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, más allá de los destratos que hemos recibido, de esta discusión, que ha fortalecido a Pro. Porque de lo que se habló más estos dos años es de si LLA mataba a Pro o no, si lo dividía o no, ¡todo el día hacer publicidad de Pro!“, comentó Macri y fue ahí que dijo: “Pro está más vivo que nunca, tiene 400 dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar y lo tendrá en 2027″, afirmó Macri.

Estos comentarios se produjeron antes de una nueva reunión entre Macri y Milei en Olivos. Macri reveló que le insistió a Milei en la necesidad de abrir su gabinete a otras fuerzas políticas y buscar aliados en el Congreso.

"Hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei son las correctas. Él tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que, a pesar de estar irritados, priorizando las ideas, dijeron ‘voy a poner el voto’. Aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente, ese mensaje esta, yo creo que [Milei] lo escuchó“, insistió Macri.

Además, Macri instó a Milei a escuchar las críticas y a aprovechar la "oportunidad" que le brindó el electorado en las últimas elecciones legislativas, donde LLA obtuvo una victoria significativa.

Temas Elecciones 2025 Buenos AiresSantiago de ChileMauricio MacriJavier MileiGobierno de Milei
