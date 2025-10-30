Mauricio Macri aseguró que PRO está "más vivo que nunca" y tendrá candidato en 2027

“Si las ideas del cambio las había ganado él porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, más allá de los destratos que hemos recibido, de esta discusión, que ha fortalecido a Pro. Porque de lo que se habló más estos dos años es de si LLA mataba a Pro o no, si lo dividía o no, ¡todo el día hacer publicidad de Pro!“, comentó Macri y fue ahí que dijo: “Pro está más vivo que nunca, tiene 400 dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar y lo tendrá en 2027″, afirmó Macri.