Causa YPF: Argentina cooperará con EEUU en la entrega de comunicaciones por chats entre los funcionarios

En un giro clave en el litigio con el fondo Burford por la expropiación de YPF, Argentina comunicó a la jueza Loretta Preska de Nueva York su disposición a cooperar en la entrega de chats y correos electrónicos de 35 funcionarios y ex funcionarios. No obstante, el Gobierno solicitó una nueva prórroga hasta el 21 de noviembre para cumplir el requerimiento, cuyo plazo original ya había sido extendido.