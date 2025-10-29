Secciones
Política

Causa YPF: Argentina cooperará con EEUU en la entrega de comunicaciones por chats entre los funcionarios

Este cambio de estrategia marcó un contraste significativo con la postura anterior del Gobierno, que había argumentado dificultades técnicas y legales.

YPF. YPF.
Hace 1 Hs

En un giro clave en el litigio con el fondo Burford por la expropiación de YPF, Argentina comunicó a la jueza Loretta Preska de Nueva York su disposición a cooperar en la entrega de chats y correos electrónicos de 35 funcionarios y ex funcionarios. No obstante, el Gobierno solicitó una nueva prórroga hasta el 21 de noviembre para cumplir el requerimiento, cuyo plazo original ya había sido extendido.

Según documentos judiciales, la solicitud de prórroga responde a la necesidad de obtener el consentimiento individual de cada uno de los 35 individuos involucrados, un requisito legal debido a las leyes de privacidad argentinas. La presentación del Gobierno remarcó que la cooperación no implica admisión alguna sobre el contenido de los mensajes, sino una intención de facilitar el proceso judicial.

Las comunicaciones

Este cambio de estrategia marcó un contraste significativo con la postura anterior del Gobierno, que había argumentado dificultades técnicas y legales para acceder a las comunicaciones. El objetivo ahora parece ser evitar posibles sanciones por desacato y demostrar buena fe ante el tribunal, en un momento crítico de la disputa legal que podría costarle a Argentina miles de millones de dólares.

Fuentes familiarizadas con la defensa argentina enfatizaron que el proceso de recabar consentimientos se realiza de forma individual y confidencial, abarcando tanto a funcionarios de la actual administración como a miembros del gobierno anterior.

La decisión de Preska sobre la prórroga y las condiciones de entrega del material es inminente. El caso es seguido de cerca por el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, dada la etapa decisiva del litigio y el riesgo de una costosa sentencia.

La estrategia argentina actual buscará ganar tiempo y evitar confrontaciones con el tribunal, mientras intenta influir en las negociaciones sobre los próximos pasos legales en un proceso que ya generó una importante vulnerabilidad financiera para el país. La entrega de los mensajes podría ser clave para determinar el monto final que Argentina deberá pagar.

Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesBuenos AiresEstados UnidosLoretta PreskaGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Causa YPF: el fondo Burford le recomendó a Argentina negociar antes de la audiencia clave

Causa YPF: el fondo Burford le recomendó a Argentina negociar antes de la audiencia clave

Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
3

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
4

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
5

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
6

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

Más Noticias
Acevedo confirmó que impulsará una reforma electoral para modernizar el sistema de votación en Tucumán

Acevedo confirmó que impulsará una reforma electoral para modernizar el sistema de votación en Tucumán

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

La Libertad Avanza dominó el clima digital tras los comicios

La Libertad Avanza dominó el clima digital tras los comicios

Elecciones 2025: Karina Milei fue reconocida como la “gran ganadora”

Elecciones 2025: Karina Milei fue reconocida como la “gran ganadora”

Catalán pide que la reforma política elimine los acoples en Tucumán

Catalán pide que la reforma política elimine los acoples en Tucumán

Comentarios