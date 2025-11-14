YPF alcanzó un récord de producción propia de petróleo en Vaca Muerta

YPF, la petrolera estatal argentina, anunció un nuevo hito en su producción de petróleo en Vaca Muerta, al superar los 200.000 barriles diarios (bpd). El presidente de la compañía, Horacio Marín, celebró este logro a través de redes sociales, al destacar un crecimiento del 82% en la producción de shale oil en menos de dos años. Esta cifra representa la producción neta de YPF, sin incluir la operada para sus socios.