YPF alcanzó un récord de producción propia de petróleo en Vaca Muerta

YPF, la petrolera estatal argentina, anunció un nuevo hito en su producción de petróleo en Vaca Muerta, al superar los 200.000 barriles diarios (bpd). El presidente de la compañía, Horacio Marín, celebró este logro a través de redes sociales, al destacar un crecimiento del 82% en la producción de shale oil en menos de dos años. Esta cifra representa la producción neta de YPF, sin incluir la operada para sus socios.
"Hace menos de dos años, cuando asumí en YPF, nuestra producción de no convencionales era de 110.000 barriles diarios. Hoy celebramos un logro que parecía ambicioso, pero que convertimos en realidad: superamos los 200.000 barriles diarios de producción de shale oil", afirmó Marín.
Según el titular de YPF, este récord es el resultado de una profunda transformación operativa, impulsada por la incorporación de tecnología de punta como el Real Time Intelligence Center, inteligencia artificial y análisis predictivo. También destacó la implementación de metodologías de mejora continua como el "proyecto Toyota Well".
Marín reconoció el trabajo del equipo de Upstream, liderado por Matías Farina, Vicepresidente Ejecutivo del área, por su "fuerte orientación a resultados, excelencia operativa y colaboración".
Socios de peso y ambiciosas proyecciones
Además del récord de producción, YPF avanza en el desarrollo del proyecto Argentina LNG, un ambicioso plan para exportar gas shale de Vaca Muerta a través de barcos licuefactores en la costa de Río Negro.
En una entrevista radial, Marín se refirió al acuerdo con Adnoc, la petrolera de los Emiratos Árabes Unidos, para sumarse al proyecto en sociedad con Eni. "En Emiratos Árabes firmamos la adhesión de ADNOC, la cuarta petrolera del mundo, al proyecto Argentina LNG en sociedad con Eni", señaló.
El proyecto, con una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL, pretende generar U$S200.000 millones en exportaciones en 20 años, lo que equivale a 10.000 millones de dólares anuales. Marín explicó que Eni y Adnoc serán los principales compradores del GNL, lo que otorga solidez al proyecto y facilita la obtención de financiamiento.
"Argentina LNG es muy robusto y los cambios en la Argentina contribuyen a generar las condiciones para el financiamiento", agregó Marín, quien también resaltó la magnitud de la inversión extranjera que implica el proyecto, estimada en U$S35.000 millones en cuatro años.
Resultados financieros sólidos y eficiencia operativa
YPF también dio a conocer sus resultados financieros del tercer trimestre, que calificó como "sólidos en un contexto de alta volatilidad". A pesar de una caída en los ingresos debido a la baja de los precios, la compañía logró mantener el mismo resultado gracias a la mejora en la eficiencia operativa y la salida de campos maduros.
Según la compañía, el aumento de la producción shale y la optimización de campos permitió mejorar los costos y el Ebitda en unos U$S1.300 millones anuales en comparación con hace dos años. Las ventas de combustibles aumentaron un 3% y las refinerías alcanzaron el nivel de procesamiento más alto de los últimos 15 años. Las inversiones totalizaron los USD 1.017 millones, con un 70% destinado a los desarrollos no convencionales.
YPF también destacó la finalización del pozo más largo de la historia en Vaca Muerta, con una longitud de 8.200 metros, y la perforación de un pozo shale de casi 6.000 metros en un tiempo récord de 11 días.