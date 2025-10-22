Causa YPF: el fondo Burford le recomendó a Argentina negociar antes de la audiencia clave

La audiencia está prevista para el 29 de octubre, tres días después de las elecciones legislativas. Se trata de un momento clave en la apelación principal del caso, en el que la Justicia de Estados Unidos condenó a la Argentina a pagar unos U$S16.000 millones a los fondos que adquirieron los derechos de los antiguos accionistas minoritarios de YPF, tras la estatización de la petrolera en 2012.