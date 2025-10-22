Causa YPF: el fondo Burford le recomendó a Argentina negociar antes de la audiencia clave

El fondo Burford Capital -principal beneficiario del juicio por la expropiación de YPF- recomendó a la Argentina iniciar negociaciones para resolver el litigio que se tramita en los tribunales de Estados Unidos.
En un comunicado oficial, el fondo británico hizo un repaso del caso, analizó el estado actual del proceso y estimó que el juicio podría extenderse hasta 2027. Además, advirtió que el expediente continúa atravesado por un alto nivel de incertidumbre.
“Subsisten riesgos sustanciales en relación con el caso, entre ellos nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones”, señaló Burford.
También remarcó que, como todo proceso judicial de esta magnitud, el caso “conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”.
En ese contexto, Burford dio una señal de apertura al diálogo con el Gobierno argentino en la antesala de la audiencia que se realizará en el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York, consignó TN.
“Las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias. En caso de existir conversaciones tendientes a un acuerdo, no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión”, indicó el comunicado.
La audiencia está prevista para el 29 de octubre, tres días después de las elecciones legislativas. Se trata de un momento clave en la apelación principal del caso, en el que la Justicia de Estados Unidos condenó a la Argentina a pagar unos U$S16.000 millones a los fondos que adquirieron los derechos de los antiguos accionistas minoritarios de YPF, tras la estatización de la petrolera en 2012.
Ese día, la Argentina contará con media hora para exponer sus argumentos contra el fallo de primera instancia dictado en septiembre de 2023. El Gobierno busca anular la condena y, en paralelo, cuestiona el monto de la sentencia fijada por la jueza Loretta Preska.
Por su parte, los demandantes tendrán 10 minutos en total para su apelación, mientras que YPF dispondrá de otros 10 minutos para su apelación cruzada condicional. Cabe recordar que Preska había dejado fuera del juicio a la empresa con su decisión de hace dos años, pero Burford apeló esa medida, y esa instancia también será tratada en la audiencia del 29.