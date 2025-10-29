“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Dos de las cuatro bancas de diputados en juego quedaron en manos del Frente Tucumán Primero, a pesar de que las proyecciones indicaban que podrían ser tres. El peronismo tuvo una victoria rotunda con 50 puntos, pero ese escaño que se le “escapó” generó numerosas suspicacias entre los compañeros. Las miradas se posaron rápidamente sobre San Miguel de Tucumán, donde La Libertad Avanza (LLA) se impuso con 150.000 votos, unos 12.000 más que el PJ. Por lo bajo son numerosos los cuestionamientos hacia el rol que desempeñó la intendenta, Rossana Chahla, en esta elección. Algunos consideran que no trabajó al 100%. Pero ella rechazó todas esas versiones. “No me siento responsable de que hayamos perdido la Capital”, dijo a LG Play.