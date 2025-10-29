“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Dos de las cuatro bancas de diputados en juego quedaron en manos del Frente Tucumán Primero, a pesar de que las proyecciones indicaban que podrían ser tres. El peronismo tuvo una victoria rotunda con 50 puntos, pero ese escaño que se le “escapó” generó numerosas suspicacias entre los compañeros. Las miradas se posaron rápidamente sobre San Miguel de Tucumán, donde La Libertad Avanza (LLA) se impuso con 150.000 votos, unos 12.000 más que el PJ. Por lo bajo son numerosos los cuestionamientos hacia el rol que desempeñó la intendenta, Rossana Chahla, en esta elección. Algunos consideran que no trabajó al 100%. Pero ella rechazó todas esas versiones. “No me siento responsable de que hayamos perdido la Capital”, dijo a LG Play.
La jefa municipal recibió en su despacho a un equipo encabezado por el periodista Matías Auad. En ese intercambio, la funcionaria destacó que el peronismo tucumano se impuso en un contexto nacional en el que casi todas las provincias se pintaron de violeta. Señaló que la Capital siempre le dio la espalda al PJ, pero rescató que la brecha con la oposición -en este caso LLA- se redujo de 16 a menos de cuatro puntos. De todos modos, dijo que harán una autocrítica para ver en qué circuitos se falló. “Nosotros creemos que se ha mejorado mucho y eso tuvo que ver con la gestión municipal”, mencionó.
“Casi nos herniamos”
Con las planillas de los circuitos electorales en mano, el gobernador Osvaldo Jaldo bajó un mensaje interno el lunes postelectoral: “algunos podrían haber hecho un esfuercito más y no se iban a herniar”. La ex ministra de Salud rechazó que esa frase haya sido para la Capital. “No es nuestro caso, casi nos herniamos todos. Nosotros nos movimos muchísimo, por toda la ciudad. No me siento aludida para nada. El gobernador sabe que soy intensa trabajando”, declaró. Además, contó que tenía 1.350 personas listas para fiscalizar el domingo, pero que finalmente le pidieron que no lo hiciera.
Chahla recordó que tuvieron una planificación de campaña, que estuvieron acompañando en el interior, que hicieron actividades, que estuvieron en la calle y que brindar capacitaciones sobre cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP). “Nadie puede cuestionar el trabajo de Rossana Chahla y su equipo. Eso no podemos cuestionar”, subrayó. A su vez, insistió con que el peronismo nunca ganó en la Capital.
“La única vez que ganamos fue cuando salí intendenta yo. La gente es antiperonista. Eso no quiere decir que no vamos a convencer a la gente más adelante, pero eso necesita un proceso (...). El 37% de los votos de Tucumán Primero salieron de la Capital. Ahora, no la puedo hacer a la Capital de un día para el otro que sea antiperonista. No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital (...). Lo importante acá es que ganó nuestro espacio, con el gobernador a la cabeza, quien se puso la campaña al hombro”, desarrolló la intendente.
Medir con la misma vara
La ex diputada mencionó, de todos modos, que el peronismo tiene que hacer autocrítica ya que por algún motivo casi toda la argentina se tiñó de violeta. De todos modos, mencionó: “(la ciudadanía) no mide las mismas acciones con la misma vara al peronismo y a los libertarios. Las cosas gravísimas que han ocurrido en el último tiempo, si hubiera sido el peronismo hay una crisis institucional tremenda, incluso intervenciones. Lo de Andis, lo de Espert, lo de $LIBRA… Han sido cosas muy graves; esas no se las perdonan al peronismo”.
“Cuando en el peronismo pone a un familiar es nepotismo. Cuando una hermana es secretaria general (en alusión a Karina Milei) es meritocracia. Tenemos que aprender a medir las cosas con la misma vara”, continuó Chahla y consideró que sería oportuno realizar un estudio sociológico al respecto.
¿Operaciones políticas?
La jefa municipal, a su vez, le restó importancia a los cuestionamientos que sufrió de parte de la hermana del gobernador el domingo en la Casa de Gobierno. Mencionó que todo derivó de una fake news, y que no eso no afectará su relación con Jaldo. “Soy una persona muy respetuosa, educada, honesta y muy transparente; demasiado algunas veces para hacer política, como dicen algunos. Tampoco soy traicionera. Algunas cosas molestan, algunas veces soy una piedrita en el zapato para algunos (...). Creo que el fuego amigo es peor que el que no es amigo”, expuso sin dar nombres.
Como parte de una extensa entrevista, Chahla también dejó ver de modo implícito que no descarta que el planteo de crisis los empresarios de transporte pueda tener intencionalidad política. “Llama la atención que un día después de las elecciones se acuerden de todos los conflictos, cuando veníamos con conflictos hace bastante tiempo”, deslizó.
Los sucesos que surjan las próximas semanas pueden ser termómetros sobre el clima que dejaron las elecciones dentro del PJ.
Sumarán tecnología “para cuidar al vecino y al trabajador”
La intendenta adelantó a LA GACETA que la Municipalidad implementará bodycam para los agentes de tránsito, herramienta que ya se utiliza en fuerzas policiales y árbitros deportivos. “Hemos adquirido 75 cámaras corporales que comenzarán a funcionar en los primeros días de noviembre”, detalló en LG Play.
“Van a registrar todo lo que ocurra durante los operativos en la vía pública. Es una medida que brinda tranquilidad tanto al ciudadano como al empleado, porque muchas veces se los acusaba injustamente”, desarrolló la funcionaria.
Chahla explicó que el sistema estará integrado al área de informática municipal y permitirá monitorear en tiempo real los procedimientos, especialmente en los carriles exclusivos.
“Había denuncias de cobros indebidos o de autos que circulaban por donde no debían. Con las bodycam se grabará todo: no habrá margen para dudas”, dijo.
Además, confirmó que se reforzará la fiscalización en los carriles exclusivos, donde también circulan motos y autos: “Vamos a aplicar más control y más tecnología para ordenar el tránsito. Lo que queremos es cuidar al vecino y dignificar el trabajo de nuestros agentes”.
Chahla explicó qué obras se están haciendo para paliar los daños por anegamientos
La intendenta explicó también los avances del plan municipal destinado a mitigar los anegamientos en distintos puntos críticos de la ciudad, una problemática que se repite con cada lluvia.
La jefa municipal reconoció que la infraestructura de la Capital no ha acompañado el crecimiento urbano y que se trata de un desafío estructural que no puede resolverse de un día para otro. Chahla dijo que su gestión puso en marcha un plan de contingencia de inundabilidad, con acciones inmediatas y proyectos de mediano plazo. “Estamos haciendo tratamientos paliativos. Son medidas que reducen el daño”, dijo.
Entre los trabajos en ejecución, mencionó la limpieza y ampliación del canal Irineo Leguizamón, donde se retiraron tapas y desechos que reducían el flujo del agua. También mencionó que se avanza en tareas sobre el canal de Panamá, con mayor profundidad y una derivación de emergencia hacia el río Salí.
Chahla mencionó también que están por comenzar las tareas para duplicar la capacidad de captación de los imbornales, que son precisamente los desagües que se pueden ver en las esquinas para recoger el agua de lluvia y conducirla al sistema de alcantarillado. Para ello se ampliará el tamaño de la rejilla.
Cruce con Claudia Jaldo: “No voy a contestar por respeto al gobernador”, dijo la intendenta
Trascendió que el domingo, en el antedespacho gubernamental, Rossana Chala habría protagonizado un fuerte cruce verbal con Claudia Jaldo, hermana del gobernador Osvaldo Jaldo, quien la habría increpado por el desempeño del PJ en la Capital. “No le podés hacer esto a mi hermano”, habría dicho la mujer.
Consultada por LA GACETA al respecto, Chahla decidió no alimentar la polémica. “No voy a contestar, porque respeto mucho al señor gobernador. Es un tema sin relevancia”, señaló.
La intendenta explicó que, en realidad, el malestar surgió a partir de una serie de capturas de pantalla que circularon en la previa de los comicios. “Supuestamente dos funcionarios míos decían que no íbamos a jugar en esta elección. Nos pareció muy infantil la operación política, porque era todo falso: hablaban desde un teléfono que no existía. Era un invento”, sostuvo.
Chahla atribuyó el episodio a maniobras propias de “la vieja política” y reafirmó su compromiso con el proyecto provincial. Además, adelantó que inició acciones judiciales para esclarecer lo sucedido. “Presentamos una denuncia y una querella para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Queremos que la Justicia actúe y se sepa quién fue el responsable de esta operación”, afirmó.