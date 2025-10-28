Secciones
Política

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

La intendenta defendió la gestión, negó conflictos con el gobernador y pidió dejar atrás las operaciones políticas.

Hace 1 Hs

Luego de una jornada electoral intensa y de múltiples versiones sobre cruces dentro del oficialismo, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, realizó un balance político de los resultados en la capital y reivindicó el trabajo de su equipo.

“Ganamos a nivel provincial y eso es lo importante. En la capital mejoramos la performance: antes teníamos 15 o 16 puntos de diferencia y ahora se redujo a 3,6. Eso muestra que estamos en el camino correcto”, sostuvo en diálogo con LA GACETA

Chahla reconoció que el peronismo debe hacer autocrítica, pero advirtió que “siempre se mide con distinta vara” al movimiento justicialista. “Las cosas gravísimas que ocurrieron en el último tiempo, si las hubiese hecho el peronismo, habría una crisis institucional. Tenemos que medir con la misma vara”, expresó.

Consultada por las versiones de un enfrentamiento con el gobernador, Osvaldo Jaldo, la intendenta fue tajante. “Respeto al gobernador. No hay ninguna pelea. Las operaciones políticas atrasan y la gente está cansada de eso. A mí me enseñaron que la palabra vale y se cumple”.

Además, descartó tensiones internas por su visibilidad y proyección. “No soy traicionera ni especuladora. Salgo a la calle, camino, escucho a los vecinos. Quizás mi forma de hacer política es distinta, pero siempre de frente”, remarcó.

Para Chahla, la prioridad ahora es “seguir construyendo vínculos, fortalecer la gestión y recuperar la confianza de los vecinos”. “El fuego amigo es peor que el enemigo, pero lo importante es que Tucumán Primero ganó, y eso se logró con trabajo y convicción”, concluyó.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoPartido JusticialistaRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá
2

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
3

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
4

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han
5

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital
6

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Más Noticias
Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Reforma laboral: cómo es la iniciativa que el Gobierno quiere debatir tras el triunfo electoral

Reforma laboral: cómo es la iniciativa que el Gobierno quiere debatir tras el triunfo electoral

José Cano: “No podemos seguir siendo la oposición de la oposición”

José Cano: “No podemos seguir siendo la oposición de la oposición”

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Javier Milei: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó”

Javier Milei: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó”

Alberdi deja atrás la intervención y prepara el cambio de gobierno

Alberdi deja atrás la intervención y prepara el cambio de gobierno

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Comentarios