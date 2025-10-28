Chahla, sobre el cruce con la hermana de Jaldo: “No voy a contestar por respeto al gobernador”

Tras los resultados electorales negativos por parte del oficialismo provincial en la Capital, las miradas se posaron sobre la intendenta Rossana Chahla y su relación con el gobernador Osvaldo Jaldo. En las últimas horas trascendió que, en el antedespacho gubernamental, la jefa municipal habría protagonizado un fuerte cruce verbal con Claudia Jaldo, hermana del mandatario, quien la habría increpado por el desempeño del peronismo en la ciudad. “No le podés hacer esto a mi hermano”, le habría dicho la mujer a Chahla.
Consultada por LA GACETA al respecto, Chahla decidió no alimentar la polémica. “No voy a contestar, porque respeto mucho al señor gobernador. Es un tema sin relevancia”, señaló.
La intendenta explicó que, en realidad, el malestar surgió a partir de una serie de capturas de pantalla que circularon en la previa de los comicios. “El viernes me manda el gobernador una captura de pantalla, y también el ministro del Interior, donde supuestamente dos funcionarios míos decían que no íbamos a jugar en esta elección. Nos pareció muy infantil la operación política, porque era todo falso: hablaban desde un teléfono que no existía. Era un invento”, sostuvo.
Chahla atribuyó el episodio a maniobras propias de “la vieja política” y reafirmó su compromiso con el proyecto provincial. “Yo soy de una sola palabra. A mí me enseñaron mis padres el valor de la palabra. No vengo de esa dirigencia que se pasa de un bando a otro. Estoy convencida del proyecto en el que trabajo”.
La jefa municipal adelantó además que inició acciones judiciales para esclarecer lo sucedido. “Presentamos una denuncia y una querella para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Queremos que la Justicia actúe y se sepa quién fue el responsable de esta operación”, afirmó.
Finalmente, Chahla pidió dejar atrás las internas y enfocarse en la gestión: “Esas cosas no suman. La gente está cansada de las operaciones políticas. Lo que hay que hacer ahora es construir y decir la verdad”.