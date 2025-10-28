Chahla, sobre el cruce con la hermana de Jaldo: “No voy a contestar por respeto al gobernador”

Tras los resultados electorales negativos por parte del oficialismo provincial en la Capital, las miradas se posaron sobre la intendenta Rossana Chahla y su relación con el gobernador Osvaldo Jaldo. En las últimas horas trascendió que, en el antedespacho gubernamental, la jefa municipal habría protagonizado un fuerte cruce verbal con Claudia Jaldo, hermana del mandatario, quien la habría increpado por el desempeño del peronismo en la ciudad. “No le podés hacer esto a mi hermano”, le habría dicho la mujer a Chahla.