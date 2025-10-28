Secciones
Chahla anunció que los agentes municipales usarán bodycam: “Es para cuidar al vecino y al trabajador”

Hace 24 Min

La intendenta Rossana Chahla adelantó este martes a LA GACETA que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán implementará bodycam para los agentes de tránsito, herramienta que ya se utiliza en fuerzas policiales y árbitros deportivos.

“Hemos adquirido 75 cámaras corporales que comenzarán a funcionar en los primeros días de noviembre”, detalló en LG Play. “Van a registrar todo lo que ocurra durante los operativos en la vía pública. Es una medida que brinda tranquilidad tanto al ciudadano como al empleado, porque muchas veces se los acusaba injustamente”.

Chahla explicó que el sistema estará integrado al área de informática municipal y permitirá monitorear en tiempo real los procedimientos, especialmente en los carriles exclusivos. “Había denuncias de cobros indebidos o de autos que circulaban por donde no debían. Con las bodycam se grabará todo: no habrá margen para dudas”, dijo.

La intendenta remarcó que la decisión se enmarca en una política de mayor transparencia y control ciudadano. “Somos muchos los tucumanos que somos hijos del rigor. Si queremos una ciudad más ordenada, tenemos que cumplir y hacer cumplir las normas”, sostuvo.

Además, confirmó que se reforzará la fiscalización en los carriles exclusivos, donde también circulan motos y autos: “Vamos a aplicar más control y más tecnología para ordenar el tránsito. Lo que queremos es cuidar al vecino y dignificar el trabajo de nuestros agentes”.

