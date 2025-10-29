Israel vuelve a bombardear la Franja de Gaza

Después del ataque, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el alto el fuego en Gaza se mantiene a pesar de las “escaramuzas”. “El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber escaramuzas”, afirmó Vance en declaraciones transmitidas por Fox News y publicadas en redes sociales por la Casa Blanca. “Sabemos que Hamas o alguien dentro de Gaza atacó a un soldado” de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero “la paz del presidente (estadounidense, Donald Trump) se mantendrá”.