Israel vuelve a bombardear la Franja de Gaza

FRANJA DE GAZA, Territorios Palestinos.- Israel bombardeó la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamas de atacar a sus tropas, lo que el movimiento islamista niega. La Defensa Civil gazatí dijo que hubo al menos 11 muertos tras el ataque en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra antes de la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.
Después del ataque, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el alto el fuego en Gaza se mantiene a pesar de las “escaramuzas”. “El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber escaramuzas”, afirmó Vance en declaraciones transmitidas por Fox News y publicadas en redes sociales por la Casa Blanca. “Sabemos que Hamas o alguien dentro de Gaza atacó a un soldado” de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero “la paz del presidente (estadounidense, Donald Trump) se mantendrá”.
Hamas, que tomó el poder en Gaza en 2007, negó haber atacado a tropas israelíes en el territorio. Antes, acusó a Israel de haber violado el acuerdo de tregua y anunció el aplazamiento de la entrega de otro cadáver de un rehén, prevista para ayer a la tarde.
La tregua ya había sido puesta a prueba por actos de violencia mortales el 19 de octubre, cuando Israel y Hamas se acusaron de violar el acuerdo. Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército realizar “de inmediato bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó su oficina, sin dar más detalles.
Violar el acuerdo
Israel acusa al movimiento islamista palestino Hamas de violar el acuerdo de alto el fuego vigente en Gaza, después de que el grupo devolviera los restos del rehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.
En virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamas liberó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que mantenía en Gaza desde su ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023. Debía entregar ese mismo día los cuerpos de 28 cautivos fallecidos, pero hasta ahora solo ha restituido 15, alegando dificultades para localizar los restos en un territorio devastado.
Para el ministro de extrema derecha Itamar Ben Gvir, encargado de Seguridad interior, que Hamas no entregue inmediatamente todos los cuerpos” prueba que aun está de pie. “Es el momento de quebrarle las piernas de una vez por todas”, zanjó.