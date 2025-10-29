Secciones
Mundo

Israel vuelve a bombardear la Franja de Gaza

Acusa a Hamas de atacar a sus tropas.

Israel vuelve a bombardear la Franja de Gaza
Hace 2 Hs

FRANJA DE GAZA, Territorios Palestinos.- Israel bombardeó la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamas de atacar a sus tropas, lo que el movimiento islamista niega. La Defensa Civil gazatí dijo que hubo al menos 11 muertos tras el ataque en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra antes de la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.

Después del ataque, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el alto el fuego en Gaza se mantiene a pesar de las “escaramuzas”. “El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber escaramuzas”, afirmó Vance en declaraciones transmitidas por Fox News y publicadas en redes sociales por la Casa Blanca. “Sabemos que Hamas o alguien dentro de Gaza atacó a un soldado” de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero “la paz del presidente (estadounidense, Donald Trump) se mantendrá”.

Israel anunció que la Cruz Roja le entregó el cuerpo de un rehén de Hamas en Gaza

Israel anunció que la Cruz Roja le entregó el cuerpo de un rehén de Hamas en Gaza

Hamas, que tomó el poder en Gaza en 2007, negó haber atacado a tropas israelíes en el territorio. Antes, acusó a Israel de haber violado el acuerdo de tregua y anunció el aplazamiento de la entrega de otro cadáver de un rehén, prevista para ayer a la tarde.

La tregua ya había sido puesta a prueba por actos de violencia mortales el 19 de octubre, cuando Israel y Hamas se acusaron de violar el acuerdo. Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército realizar “de inmediato bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó su oficina, sin dar más detalles.

Violar el acuerdo

Israel acusa al movimiento islamista palestino Hamas de violar el acuerdo de alto el fuego vigente en Gaza, después de que el grupo devolviera los restos del rehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.

Israel levanta el estado de emergencia cerca de Gaza

Israel levanta el estado de emergencia cerca de Gaza

En virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamas liberó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que mantenía en Gaza desde su ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023. Debía entregar ese mismo día los cuerpos de 28 cautivos fallecidos, pero hasta ahora solo ha restituido 15, alegando dificultades para localizar los restos en un territorio devastado.

Para el ministro de extrema derecha Itamar Ben Gvir, encargado de Seguridad interior, que Hamas no entregue inmediatamente todos los cuerpos” prueba que aun está de pie. “Es el momento de quebrarle las piernas de una vez por todas”, zanjó.

Temas IsraelFranja de GazaHamasBenjamin NetanyahuDonald TrumpGuerra entre Israel y Hamas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Israel anunció que la Cruz Roja le entregó el cuerpo de un rehén de Hamas en Gaza

Israel anunció que la Cruz Roja le entregó el cuerpo de un rehén de Hamas en Gaza

El plan de tregua en Gaza es “insuficiente e inadecuado”

El plan de tregua en Gaza es “insuficiente e inadecuado”

Lo más popular
Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital
1

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán
2

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR
3

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR

Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

5

Las vacantes en la Justicia Federal

6

Cartas de lectores: tala y poda

Más Noticias
Cristina Kirchner y empresarios al banquillo: la Corte Suprema habilitó el juicio por los cuadernos de la corrupción

Cristina Kirchner y empresarios al banquillo: la Corte Suprema habilitó el juicio por los cuadernos de la corrupción

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Comentarios