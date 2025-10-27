Israel anunció que la Cruz Roja le entregó el cuerpo de un rehén de Hamas en Gaza

Israel anunció que la Cruz Roja le entregó a sus fuerzas desplegadas en la Franja de Gaza el cuerpo de un rehén, en el marco de un acuerdo de alto al fuego con el movimiento islamista palestino Hamas.
Con la entrega de este lunes, aún quedan por entregar los restos de 12 secuestrados.
"Israel recibió, con la intermediación de la Cruz Roja, el féretro de un rehén muerto que fue entregado al ejército y al Shin Bet [los servicios de seguridad interiores] en la Franja de Gaza", declaró la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.
Según esa fuente, el cuerpo será enviado a Israel para su identificación.
Previamente, el ejército israelí indicó que la Cruz Roja recibió el ataúd, una información que confirmó a la AFP una fuente del movimiento islamista palestino Hamás.
"El cuerpo de un cautivo israelí que había sido encontrado hoy en la Franja de Gaza le fue entregado a la Cruz Roja", dijo la fuente.
La búsqueda
Las facciones palestinas ampliaron el pasado domingo la búsqueda de nuevos cuerpos a áreas más allá de la denominada 'Linea amarilla', es decir, la parte que continúa bajo control militar del Ejército de Israel, que sigue dominando el 53 % del enclave pese a un repliegue parcial.
El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto envió también palas cargadoras, excavadoras y vehículos.
En el marco del alto el fuego, Hamas liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 15 rehenes,sin contar aún el de esta noche.
Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, más de 200 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes que ha divulgado el Ministerio de Sanidad para facilitar su identificación y de acuerdo a denuncias de fuentes médicas y de Hamas.
El líder de la delegación negociadora de Hamas, Jalil Al Haya, reiteró este lunes en un comunicado que tienen "la firme y suficiente voluntad para impedir que la guerra regrese a Gaza" y que no quieren dar "ningún pretexto" a Israel para que retome los bombardeos.
Sin embargo, subrayó que siguen afrontando "problemas en la búsqueda" de los cuerpos de los rehenes por las toneladas de escombros y la enorme destrucción que hay en Gaza tras más de dos años de bombardeos israelíes.
"Existen problemas en la búsqueda de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación, ya que la ocupación sionista alteró la naturaleza de la Franja de Gaza durante la guerra de exterminio", lamentó.
Y señaló que los responsables del grupo encargados de enterrar estos cuerpos o bien han sido asesinados en ataques israelíes o "ya no saben dónde fueron enterrados".