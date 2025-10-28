Israel levanta el estado de emergencia cerca de Gaza

Equidad y respeto

Funcionarios israelíes esgrimieron que “quienes aporten efectivos deben mostrar equidad y respeto con Israel”. Autoridades diplomáticas comunicaron esas objeciones a interlocutores estadounidenses. Estados Unidos, que por el momento descarta el despliegue directo de tropas propias sobre el terreno, trabaja para buscar un mandato internacional -posiblemente de la ONU- que legitime y enmarque la operación, confirmó Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. El funcionario, de visita en Israel para reforzar la tregua, dijo el viernes que la fuerza internacional tendría que estar formada por “países con los que Israel se sienta cómodo”, aunque no hizo comentarios sobre la participación turca.