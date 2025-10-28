Israel levanta el estado de emergencia cerca de Gaza

TEL AVIV, Israel.- Tras la aplicación de una frágil tregua en Medio Oriente, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el levantamiento del estado de emergencia vigente en las áreas cercanas a la Franja de Gaza desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.
La medida devuelve a las autoridades civiles competencias que durante más de dos años estuvieron sujetas a poderes especiales aplicados en el frente sur.
“Decidí adoptar la recomendación (del ejército israelí) y levantar, por primera vez desde el 7 de octubre, el estado de emergencia en el frente interno”, indicó un comunicado de su oficina. La decisión “refleja la nueva realidad en materia de seguridad en el sur del país -añadió- lograda gracias a las acciones decisivas y resueltas de nuestras heroicas tropas contra la organización terrorista Hamas”.
El levantamiento del estatuto excepcional, que regía en aglomeraciones situadas hasta 80 kilómetros de Gaza y que permitía restricciones a la circulación, cierre de centros escolares y otras medidas para garantizar el orden público y la seguridad civil, entrará en vigor hoy, según el medio “The Times of Israel”.
Las autoridades señalaron que muchos de los israelíes evacuados tras el 7 de octubre ya fueron autorizados a regresar a sus hogares, y que la medida busca devolver la gestión de la vida cotidiana a los gobiernos municipales y civiles tras meses de normas extraordinarias.
Desde el 10 de octubre rige un alto el fuego en la Franja impulsado por Estados Unidos. Pese a ello, el Ejército israelí mantiene presencia operativa en buena parte del territorio de Gaza tras la ofensiva a gran escala lanzada en represalia por los ataques de octubre de 2023. Fuentes militares estiman que Israel controla cerca de la mitad del enclave.
“Estabilización”
La retirada del estado excepcional en el sur se produce en un contexto diplomático y militar complejo. Una de las disputas en las últimas jornadas fue la de la oposición de Israel a la participación de Turquía en una hipotética fuerza internacional que Estados Unidos propone para supervisar el alto el fuego y apoyar la reconstitución de fuerzas policiales palestinas en Gaza.
El acuerdo de tregua, que contiene una segunda fase todavía por implementarse, contempla el despliegue de una “Fuerza Internacional de Estabilización temporal” que entrenaría y respaldaría a fuerzas policiales palestinas verificadas. El diseño final de esa fuerza, incluido qué países aportarían efectivos, sigue en negociación. Israel dejó en claro que rechazará la presencia de países que considere hostiles, y específicamente se pronunció en contra de la inclusión de Turquía debido a la retórica y acciones del presidente Recep Tayyip Erdogan contra Jerusalén en el curso del conflicto.
La creación de la fuerza está actualmente en marcha, según funcionarios estadounidenses
Equidad y respeto
Funcionarios israelíes esgrimieron que “quienes aporten efectivos deben mostrar equidad y respeto con Israel”. Autoridades diplomáticas comunicaron esas objeciones a interlocutores estadounidenses. Estados Unidos, que por el momento descarta el despliegue directo de tropas propias sobre el terreno, trabaja para buscar un mandato internacional -posiblemente de la ONU- que legitime y enmarque la operación, confirmó Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. El funcionario, de visita en Israel para reforzar la tregua, dijo el viernes que la fuerza internacional tendría que estar formada por “países con los que Israel se sienta cómodo”, aunque no hizo comentarios sobre la participación turca.
Turquía, por su parte, fue señalada como posible contribuyente por su capacidad militar y su historial de cooperación humanitaria en Gaza, mientras que organizaciones y agencias turcas ya trabajan en preparativos de asistencia y reconstrucción.
Pero la persistente desconfianza entre Ankara y Jerusalén, exacerbada por años de acusaciones mutuas y por la propia guerra en Gaza, complica cualquier eventual acuerdo.