Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Cada vez más personas eligen alternativas naturales para la limpieza del hogar, en busca de ambientes frescos y desinfectados, pero con un menor uso de productos químicos y envases de plástico. En este camino, comenzó a ganar popularidad un truco poco conocido: colocar una rama de romero dentro del lavarropas.
El romero es un arbusto aromático muy común en patios y huertas por su uso culinario. Sin embargo, muchos desconocen que también posee propiedades antisépticas y antimicrobianas, y que su aroma puede mejorar el estado de ánimo.
Estas características lo convierten en una opción ideal para reemplazar suavizantes y jabones en polvo. Para proteger el electrodoméstico y evitar daños por las hojas sueltas, se recomienda colocar la rama dentro de una red o bolsa de tela, permitiendo que libere su perfume y aceites esenciales sin riesgos.
Su uso en el lavado aporta múltiples beneficios: ayuda a eliminar bacterias y hongos, neutraliza malos olores y perfuma la ropa de manera natural. El calor y la humedad del ciclo de lavado potencian la liberación de sus aceites esenciales, conocidos por sus propiedades antimicrobianas, antibacterianas y antifúngicas.
Componentes naturales como el ácido rosmarínico, el carnosol y el eucaliptol actúan contra los microorganismos responsables de olores fuertes y persistentes, entre ellos los relacionados con el sudor, que incluso pueden causar enfermedades.
Aunque algunos aseguran que contribuye a mantener la ropa más blanca y evitar el amarillamiento -algo que no está tan comprobado-, sí se ha demostrado que su aroma tiene un efecto positivo: mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y favorece la concentración. Todo esto sin dejar residuos químicos.