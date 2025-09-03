Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

Cómo limpiar el lavarropas con vinagre

El procedimiento para limpiar el lavarropas es muy sencillo: primero, asegúrate de que el tambor esté completamente vacío. Después, vierte una taza de vinagre blanco en el compartimento del detergente y programa un ciclo de lavado largo con agua caliente, sin centrifugado. Esto permitirá que el vinagre actúe a fondo, eliminando la suciedad y los residuos de jabón acumulados.