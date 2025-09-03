Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

Con el uso frecuente, tu lavarropas acumula sarro y residuos de detergente que, con el tiempo, generan mal olor y pueden afectar su funcionamiento. En lugar de gastar en productos químicos costosos, el vinagre blanco se presenta como una alternativa sencilla y muy eficaz para mantener tu electrodoméstico en perfectas condiciones, garantizando que tu ropa siempre salga limpia y sin olores.
Este truco es compartido de generación en generación debido a su efectividad. Además el vinagre tiene multiples beneficios, es por eso que su uso en la limpieza del hogar sea tan común.
Cómo limpiar el lavarropas con vinagre
El procedimiento para limpiar el lavarropas es muy sencillo: primero, asegúrate de que el tambor esté completamente vacío. Después, vierte una taza de vinagre blanco en el compartimento del detergente y programa un ciclo de lavado largo con agua caliente, sin centrifugado. Esto permitirá que el vinagre actúe a fondo, eliminando la suciedad y los residuos de jabón acumulados.
Al finalizar el ciclo, pasa un paño limpio por la goma y las paredes internas para secar la humedad restante. Para un mantenimiento óptimo, se recomienda repetir este proceso una vez al mes. Esto no solo previene malos olores, sino que también prolonga la vida útil de tu electrodoméstico, manteniéndolo en perfectas condiciones.
¿Es efectiva la limpieza con vinagre?
¿Se puede desinfectar con vinagre? Aunque es una duda muy común, es importante saber que el vinagre no está clasificado como desinfectante. Si bien su pH ácido puede dificultar la supervivencia de algunas bacterias, no elimina eficazmente virus, hongos u otros gérmenes.
Por eso, aunque el vinagre es útil para la limpieza general del hogar, no es la mejor opción cuando se busca una desinfección profunda. Para eliminar gérmenes de forma efectiva, se recomienda usar productos aprobados específicamente como desinfectantes. Usar vinagre puede complementar la limpieza, pero no debería ser el único recurso para higienizar superficies críticas.