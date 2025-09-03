Secciones
SociedadActualidad

Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

En lugar de gastar en productos químicos costosos, el vinagre blanco se presenta como una alternativa sencilla.

Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?
Hace 2 Hs

Con el uso frecuente, tu lavarropas acumula sarro y residuos de detergente que, con el tiempo, generan mal olor y pueden afectar su funcionamiento. En lugar de gastar en productos químicos costosos, el vinagre blanco se presenta como una alternativa sencilla y muy eficaz para mantener tu electrodoméstico en perfectas condiciones, garantizando que tu ropa siempre salga limpia y sin olores.

¿Para qué sirve y por qué recomiendan poner hojas de laurel en el lavarropas?

¿Para qué sirve y por qué recomiendan poner hojas de laurel en el lavarropas?

Este truco es compartido de generación en generación debido a su efectividad. Además el vinagre tiene multiples beneficios, es por eso que su uso en la limpieza del hogar sea tan común.

Cómo limpiar el lavarropas con vinagre

El procedimiento para limpiar el lavarropas es muy sencillo: primero, asegúrate de que el tambor esté completamente vacío. Después, vierte una taza de vinagre blanco en el compartimento del detergente y programa un ciclo de lavado largo con agua caliente, sin centrifugado. Esto permitirá que el vinagre actúe a fondo, eliminando la suciedad y los residuos de jabón acumulados.

Al finalizar el ciclo, pasa un paño limpio por la goma y las paredes internas para secar la humedad restante. Para un mantenimiento óptimo, se recomienda repetir este proceso una vez al mes. Esto no solo previene malos olores, sino que también prolonga la vida útil de tu electrodoméstico, manteniéndolo en perfectas condiciones.

¿Es efectiva la limpieza con vinagre?

¿Se puede desinfectar con vinagre? Aunque es una duda muy común, es importante saber que el vinagre no está clasificado como desinfectante. Si bien su pH ácido puede dificultar la supervivencia de algunas bacterias, no elimina eficazmente virus, hongos u otros gérmenes.

Por eso, aunque el vinagre es útil para la limpieza general del hogar, no es la mejor opción cuando se busca una desinfección profunda. Para eliminar gérmenes de forma efectiva, se recomienda usar productos aprobados específicamente como desinfectantes. Usar vinagre puede complementar la limpieza, pero no debería ser el único recurso para higienizar superficies críticas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo hacer un limpiador infalible con vinagre y limón: limpia casi todas las superficies

Cómo hacer un limpiador infalible con vinagre y limón: limpia casi todas las superficies

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
3

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
4

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Los platos rotos del freno en la economía
5

Los platos rotos del freno en la economía

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre
6

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

Más Noticias
Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Comentarios