Milei convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y la Reforma Laboral

A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) contará con una mayor representación en el Congreso, lo que le permitirá controlar las comisiones clave y la dinámica del debate en el recinto. “La idea es que continuar sesionando de corrido. Parar solo en Navidad y Año Nuevo”, adelantaron desde el entorno del titular de Diputados, Martín Menem.