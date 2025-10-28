Secciones
Caputo redobla sus críticas al kirchnerismo y reclama una oposición “racional” para garantizar la política de Milei

"Para que la Argentina se consolide como un destino confiable para las inversiones, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo-comunismo", afirma el ministro de Economía.

CAPUTO Y MILEI CAPUTO Y MILEI @LuisCaputoAR
Hace 24 Min

Tras la victoria electoral del oficialismo, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, intensificó sus cuestionamientos al kirchnerismo y advirtió que su permanencia como alternativa política representa un riesgo para la estabilidad económica del país. 

A través de su cuenta de X, el funcionario sostuvo que “para que la Argentina se consolide como un destino confiable para las inversiones, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo-comunismo”.

Caputo celebró las tensiones dentro de la oposición y aseguró que el resultado de las elecciones dejó en evidencia “el riesgo kuka”, en alusión al kirchnerismo. “Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones y generar empleo, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo”, afirmó.

El ministro remarcó que la previsibilidad política es un factor clave para el ingreso de inversiones a largo plazo. “Ningún país serio ofrece esa volatilidad política. Las inversiones en la economía real buscan rendimientos, pero sobre todo estabilidad”, subrayó.

En ese sentido, advirtió que mientras la opción electoral siga ligada al kirchnerismo, el país “seguirá estancado” y el capital “fluirá hacia otras economías”. A su vez, instó a la oposición a construir una alternativa “racional” en los próximos dos años: “Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas”, expresó, consignó el diario "Ámbito".

Javier Milei respaldó los dichos de su ministro y apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien calificó como “parte del problema”. Según el mandatario, “el kirchnerismo es una minoría en extinción” que representa “el camino de Cuba y Venezuela, y no el rumbo que quieren los argentinos”.

Días atrás, Caputo había señalado que las elecciones legislativas tienen un peso determinante en la validación del programa económico y en la llegada de capitales internacionales. Estimó que existen proyectos de inversión por U$S80.000 millones para los próximos cuatro años, condicionados a la continuidad del plan de estabilización y a un escenario político previsible.

