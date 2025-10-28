Caputo redobla sus críticas al kirchnerismo y reclama una oposición “racional” para garantizar la política de Milei

En ese sentido, advirtió que mientras la opción electoral siga ligada al kirchnerismo, el país “seguirá estancado” y el capital “fluirá hacia otras economías”. A su vez, instó a la oposición a construir una alternativa “racional” en los próximos dos años: “Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas”, expresó, consignó el diario "Ámbito".