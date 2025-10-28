Secciones
Política

Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller, tras la salida de Gerardo Werthein

La designación marca la primera modificación formal en el gabinete luego del triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas.

Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller, tras la salida de Gerardo Werthein
Hace 15 Min

El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes al nuevo canciller Pablo Quirno en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El flamante ministro de Relaciones Exteriores reemplaza a Gerardo Werthein, quien había presentado su renuncia en la semana previa a las elecciones legislativas, en medio de diferencias internas dentro del Gobierno.

Quirno, que hasta ahora se desempeñaba como secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, tendrá a su cargo la conducción de la política exterior argentina. Su asunción marca la primera modificación formal en el gabinete nacional desde la victoria de La Libertad Avanza en los recientes comicios.

Durante su última gestión en Finanzas, Quirno anunció la apertura de una licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, tanto en pesos como en dólares, antes de asumir su nuevo cargo. La Oficina del Presidente había confirmado su designación antes de las elecciones, en una medida que buscó transmitir continuidad institucional pese a las tensiones internas.

A pesar de los rumores sobre nuevas salidas en el gabinete, Javier Milei aún no oficializó otros cambios. En el entorno presidencial aseguran que la estrategia será esperar hasta fin de año para concretar los movimientos pendientes. Entre los casos más mencionados figura el del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había anticipado su intención de dejar el cargo a partir del lunes posterior a las elecciones. Sin embargo, su renuncia no fue publicada en el Boletín Oficial, y fuentes de la Casa Rosada confirmaron que “todavía no presentó ninguna renuncia formal”.

Durante la noche electoral, en el búnker de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador, Cúneo Libarona fue consultado por su futuro y aseguró que su continuidad dependía exclusivamente de Milei. En declaraciones previas, había expresado: “Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”.

La situación de los ministros de Defensa y Seguridad también sigue abierta. Luis Petri y Patricia Bullrich, recientemente electos diputado por Mendoza y senadora por la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, aún no formalizaron sus renuncias. En el caso de Bullrich, está previsto que se reúna con el Presidente para definir la sucesión en el Ministerio de Seguridad, una cartera considerada clave para el Ejecutivo.

Si bien han circulado varios nombres para reemplazarla, Bullrich propuso a su actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, como su posible sucesora. Según publicó Infobae, desde su entorno afirmaron: “Lo que sí está claro es que no importa quién llegue, se va a mantener la misma doctrina. No va a haber piquetes, y el que las hace, las paga”.

En paralelo, crecen las versiones que ubican a Bullrich como posible presidenta provisional del Senado, con el objetivo de equilibrar la influencia de Victoria Villarruel en la Cámara Alta.

Mientras tanto, en Balcarce 50 el presidente Javier Milei avanza en una reestructuración de su administración con el fin de fortalecer su poder político y sumar apoyos legislativos que le permitan concretar las reformas previstas. En declaraciones recientes, el mandatario explicó: “A ver, esto es un proceso que se va madurando de cara a lo que es el segundo tramo del mandato. El segundo tramo del mandato estrictamente empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso. Así es que es un proceso, en el cual yo iré dialogando con las distintas personas que creo que son la estructura óptima para avanzar en esta agenda”.

Con la jura de Pablo Quirno, el Gobierno inicia una nueva etapa en el área de política exterior, mientras se prepara para un reacomodamiento interno que definirá el rumbo de la gestión en los próximos meses.

Temas Gerardo WertheinJavier MileiPablo Quirno
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller que reemplazará a Gerardo Werthein

Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller que reemplazará a Gerardo Werthein

Santiago del Estero: Elías Suárez, delfín de Gerardo Zamora, gana la gobernación

Santiago del Estero: Elías Suárez, delfín de Gerardo Zamora, gana la gobernación

Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá
2

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”
3

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
4

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
5

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital
6

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Más Noticias
Transporte en crisis: Aetat reclama “un cambio de sistema” y el municipio capitalino defiende “el esfuerzo económico”

Transporte en crisis: Aetat reclama “un cambio de sistema” y el municipio capitalino defiende “el esfuerzo económico”

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

José Cano: “No podemos seguir siendo la oposición de la oposición”

José Cano: “No podemos seguir siendo la oposición de la oposición”

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Javier Milei: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó”

Javier Milei: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó”

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Comentarios