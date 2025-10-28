Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller, tras la salida de Gerardo Werthein

Mientras tanto, en Balcarce 50 el presidente Javier Milei avanza en una reestructuración de su administración con el fin de fortalecer su poder político y sumar apoyos legislativos que le permitan concretar las reformas previstas. En declaraciones recientes, el mandatario explicó: “A ver, esto es un proceso que se va madurando de cara a lo que es el segundo tramo del mandato. El segundo tramo del mandato estrictamente empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso. Así es que es un proceso, en el cual yo iré dialogando con las distintas personas que creo que son la estructura óptima para avanzar en esta agenda”.