Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller, tras la salida de Gerardo Werthein

El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes al nuevo canciller Pablo Quirno en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El flamante ministro de Relaciones Exteriores reemplaza a Gerardo Werthein, quien había presentado su renuncia en la semana previa a las elecciones legislativas, en medio de diferencias internas dentro del Gobierno.
Quirno, que hasta ahora se desempeñaba como secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, tendrá a su cargo la conducción de la política exterior argentina. Su asunción marca la primera modificación formal en el gabinete nacional desde la victoria de La Libertad Avanza en los recientes comicios.
Durante su última gestión en Finanzas, Quirno anunció la apertura de una licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, tanto en pesos como en dólares, antes de asumir su nuevo cargo. La Oficina del Presidente había confirmado su designación antes de las elecciones, en una medida que buscó transmitir continuidad institucional pese a las tensiones internas.
A pesar de los rumores sobre nuevas salidas en el gabinete, Javier Milei aún no oficializó otros cambios. En el entorno presidencial aseguran que la estrategia será esperar hasta fin de año para concretar los movimientos pendientes. Entre los casos más mencionados figura el del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había anticipado su intención de dejar el cargo a partir del lunes posterior a las elecciones. Sin embargo, su renuncia no fue publicada en el Boletín Oficial, y fuentes de la Casa Rosada confirmaron que “todavía no presentó ninguna renuncia formal”.
Durante la noche electoral, en el búnker de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador, Cúneo Libarona fue consultado por su futuro y aseguró que su continuidad dependía exclusivamente de Milei. En declaraciones previas, había expresado: “Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”.
La situación de los ministros de Defensa y Seguridad también sigue abierta. Luis Petri y Patricia Bullrich, recientemente electos diputado por Mendoza y senadora por la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, aún no formalizaron sus renuncias. En el caso de Bullrich, está previsto que se reúna con el Presidente para definir la sucesión en el Ministerio de Seguridad, una cartera considerada clave para el Ejecutivo.
Si bien han circulado varios nombres para reemplazarla, Bullrich propuso a su actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, como su posible sucesora. Según publicó Infobae, desde su entorno afirmaron: “Lo que sí está claro es que no importa quién llegue, se va a mantener la misma doctrina. No va a haber piquetes, y el que las hace, las paga”.
En paralelo, crecen las versiones que ubican a Bullrich como posible presidenta provisional del Senado, con el objetivo de equilibrar la influencia de Victoria Villarruel en la Cámara Alta.
Mientras tanto, en Balcarce 50 el presidente Javier Milei avanza en una reestructuración de su administración con el fin de fortalecer su poder político y sumar apoyos legislativos que le permitan concretar las reformas previstas. En declaraciones recientes, el mandatario explicó: “A ver, esto es un proceso que se va madurando de cara a lo que es el segundo tramo del mandato. El segundo tramo del mandato estrictamente empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso. Así es que es un proceso, en el cual yo iré dialogando con las distintas personas que creo que son la estructura óptima para avanzar en esta agenda”.
Con la jura de Pablo Quirno, el Gobierno inicia una nueva etapa en el área de política exterior, mientras se prepara para un reacomodamiento interno que definirá el rumbo de la gestión en los próximos meses.