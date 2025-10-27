Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Un duro cruce verbal en el antedespacho gubernamental

Apenas ingresó al antedespacho del gobernador, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, fue increpada por una de las invitadas especiales. “No le podés hacer esto a mi hermano”, le espetó Claudia Jaldo, respecto del resultado que el oficialismo obtuvo en la Capital. La hermana del mandatario no hizo más que exteriorizar la queja que, por lo bajo, hicieron varios de los dirigentes peronistas presentes. Varios de ellos consideraron que, si la jefa municipal hubiese puesto más músculo a la campaña, la tercera banca se hubiera asegurado. Chahla, por su parte, negó que haya jugado en contra del frente Tucumán Primero. La intendenta viene argumentando que no fue tenida en cuenta en el armado de la campaña, a pesar de que ella puso a disposición del propio Jaldo un cronograma de actividades que evidenciaban la tarea emprendida en pos de la campaña. La discusión no pasó a mayores. El gobernador le puso paños fríos a la situación. Considera que no puede ir en contra de ella ni de nadie, porque está en juego la gestión integral de la Provincia. Entre ambos habrá un encuentro a solas en la que evaluarán, fríamente, qué es lo que sucedió y cómo sigue el trabajo en conjunto entre ambos.