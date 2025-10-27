Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Celoso operativo de seguridad en el interior de la Casa de Gobierno
Un inusual operativo se montó en el interior del Palacio de Gobierno, donde el oficialista frente Tucumán Primero esperó los resultados del escrutinio provisorio de los comicios parlamentarios. Desde el ingreso por calle San Martín, los efectivos policiales condujeron a los periodistas y otros invitados hacia el primer piso del edificio, por el acceso intermedio. La custodia fue hasta que los hombres y mujeres de prensa se ubicaron en el Salón Comedor o en el Salón Blanco. No se permitieron sacar fotografías ni registrar, en videos, el ingreso del gobernador Osvaldo Jaldo, cerca de las 20.20. “Órdenes de la superioridad”, justificó un uniformado.
Un duro cruce verbal en el antedespacho gubernamental
Apenas ingresó al antedespacho del gobernador, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, fue increpada por una de las invitadas especiales. “No le podés hacer esto a mi hermano”, le espetó Claudia Jaldo, respecto del resultado que el oficialismo obtuvo en la Capital. La hermana del mandatario no hizo más que exteriorizar la queja que, por lo bajo, hicieron varios de los dirigentes peronistas presentes. Varios de ellos consideraron que, si la jefa municipal hubiese puesto más músculo a la campaña, la tercera banca se hubiera asegurado. Chahla, por su parte, negó que haya jugado en contra del frente Tucumán Primero. La intendenta viene argumentando que no fue tenida en cuenta en el armado de la campaña, a pesar de que ella puso a disposición del propio Jaldo un cronograma de actividades que evidenciaban la tarea emprendida en pos de la campaña. La discusión no pasó a mayores. El gobernador le puso paños fríos a la situación. Considera que no puede ir en contra de ella ni de nadie, porque está en juego la gestión integral de la Provincia. Entre ambos habrá un encuentro a solas en la que evaluarán, fríamente, qué es lo que sucedió y cómo sigue el trabajo en conjunto entre ambos.
Una fiesta interior y una batucada en el frente del palacio
Darío Monteros, ministro del Interior y virtual jefe de campaña del oficialismo, seguía de cerca los telegramas que iban llegando desde las distintas localidades. El funcionario se encargó de la organización de la “fiesta peronista” en el interior de la Casa de Gobierno. Por los pasillos se distribuyeron mesones para servir sandwiches de milanesa de un reconocido negocio, empanadas fritas, sandwiches de miga y hasta pizzetas. Los mozos de la Casa de Gobierno y personal contratado se encargaron de servir a los presentes. Todo esto amenizado con la Sires Band, que interpretó covers y hasta una versión rockera de la marcha peronista. En el exterior del edificio, frente a la explanada, se instalaron simpatizantes para saludar el triunfo del frente Tucumán Primero.
El llamado de la Casa Rosada y el alineamiento institucional de Jaldo
El oficialismo tucumano logró reunir anoche en la Casa de Gobierno a gran parte de su poder de fuego en el Congreso. Eso fue resaltado en el mensaje de Jaldo cuando agradeció la presencia de los senadores Juan Manzur, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, aliados a su gestión, y de los diputados Elia Fernández de Mansilla, Gladys Medina y Pablo Yedlin. No se observó la presencia de los otros dos parlamentarios justicialistas: Agustín Fernández, titular del bloque Independencia, y Carlos Cisneros. Todos ellos constituyen la fuerza parlamentaria tucumana con la que la gestión del presidente Javier Milei tendrá que negociar para avanzar con las reformas estructurales en materia previsional, laboral e impositiva. Jaldo aguarda el llamado de la Casa Rosada, aunque su alineamiento será institucional, tal como lo viene diciendo públicamente. En el medio, tendrá que negociar las condiciones para saber qué beneficios puede obtener Tucumán en las gestiones ante el Gobierno nacional. Se conjetura que, en los próximos días, puede haber novedades respecto de la reactivación de obras públicas que pueden llegar a ser financiadas con fondos federales. Jaldo, asimismo, está en contacto con sus pares de la región, con el fin de coordinar la asistencia a un posible encuentro.
El mensaje de Manzur
El senador Juan Manzur fue uno de los oradores de la noche en el Salón Blanco. El ex mandatario calificó el resultado como “un triunfo contundente del peronismo tucumano” y resaltó que el gobernador Osvaldo Jaldo “gobierna para todos los tucumanos, más allá de las banderas partidarias”. “Cuando me manifestó que iba a encabezar la lista, simplemente le dije: ‘Querido gobernador, lo felicito, cuente conmigo para lo que usted crea conveniente’. Si el gobernador decide encabezar esta lista, no tiene que haber ningún dirigente -y mucho menos uno del peronismo- que se quede de brazos cruzados mirando qué pasa”, recordó.