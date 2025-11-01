Secciones
EconomíaNoticias económicas

¿Alcanzará la meta?: la recaudación cae y obliga al ministro Caputo a extremar el ajuste fiscal

Los datos preliminares sobre las transferencias automáticas de fondos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires durante octubre sugieren que la recaudación fiscal nacional podría haber continuado en terreno negativo.

Luis Caputo prepara la segunda revisión con el FMI. Luis Caputo prepara la segunda revisión con el FMI.
Hace 2 Hs

Los ingresos fiscales de Argentina muestran signos de fragilidad, lo que podría obligar al Ministro de Economía, Luis Caputo, a intensificar las medidas de ajuste para alcanzar el objetivo anual de superávit fiscal.

Aunque en octubre se observó un aumento del 12% en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo prácticamente sin cambios. Con el final del año acercándose, el equipo económico enfrenta el desafío de lograr un superávit del 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI), especialmente tras la eliminación del Impuesto PAIS, que representaba una fuente importante de ingresos.

Los datos preliminares sobre las transferencias automáticas de fondos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires durante octubre sugieren que la recaudación fiscal nacional podría haber continuado en terreno negativo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene previsto publicar las cifras oficiales este lunes.

Impuesto a las Ganancias

En octubre, las transferencias totales a las provincias alcanzaron los $5,485 billones, lo que representa un aumento real del 1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este incremento se vio impulsado, en parte, por un aumento del 12% en el Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el IVA se mantuvo estable, resultando en un crecimiento combinado de ambos impuestos del 4,8% interanual, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la consultora Politikon Chaco y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El Iaraf señaló que, si bien la recaudación conjunta del IVA y el Impuesto a las Ganancias mostró un aumento real interanual del 4,8%, la caída del 6,6% en la recaudación de impuestos internos y la comparación con los ingresos extraordinarios de octubre del año anterior (debido al blanqueo de capitales) limitaron el aumento de la coparticipación neta al 1,5%. También se observó una caída significativa en el rubro de "Otros Impuestos Coparticipables".

El Impuesto a los Bienes Personales experimentó una caída del 70%, debido al pago adelantado de cinco períodos fiscales realizado el año anterior bajo el Régimen Especial de Ingreso Anticipado (Reibp). En contraste, el Impuesto a los Combustibles aumentó un 24% real, y el Monotributo un 125%.

Politikon Chaco informó que, en los primeros 10 meses del año, las transferencias automáticas totalizaron $49,28 billones, lo que representa una expansión real del 2,2% interanual.

"En este contexto, la Coparticipación Federal no muestra variaciones significativas (apenas +0,6%), mientras que el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales, debido a las fuertes caídas en agosto, septiembre y octubre, pasó a terreno negativo en el acumulado anual (-2,7%), mientras que la Compensación del Consenso Fiscal presenta un aumento acumulado del 82,5%", explicó Politikon Chaco.

Un impacto negativo

Otro factor a considerar es la caída en la liquidación de dólares de las exportaciones en octubre, debido a que la mayor parte se anticipó en septiembre. Esto tendrá un impacto negativo en los ingresos por retenciones a las exportaciones.

El equipo económico enfrenta el desafío de compensar la pérdida de ingresos generada por la eliminación del Impuesto PAÍS, que representaba aproximadamente el 1% del PBI.

Según estimaciones del CEPA, el Impuesto a las Ganancias habría aumentado un 13,1% en octubre, mientras que el IVA lo habría hecho en un 0,4%. En este escenario, las transferencias a las provincias habrían crecido un 1,3% interanual. Las diferencias en las estimaciones se deben a la falta de datos oficiales sobre la inflación de octubre, lo que obliga a los analistas a basarse en proyecciones.

Temas Buenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luis Caputo prepara la segunda revisión con el FMI: ¿cuáles son los desafíos que enfrenta?

Luis Caputo prepara la segunda revisión con el FMI: ¿cuáles son los desafíos que enfrenta?

Caputo redobla sus críticas al kirchnerismo y reclama una oposición “racional” para garantizar la política de Milei

Caputo redobla sus críticas al kirchnerismo y reclama una oposición “racional” para garantizar la política de Milei

Plazo fijo en retroceso: cuánto pagan hoy los principales bancos

Plazo fijo en retroceso: cuánto pagan hoy los principales bancos

Los bancos recortan tasas y reavivan el mercado hipotecario UVA

Los bancos recortan tasas y reavivan el mercado hipotecario UVA

Open Finance en Argentina: la transferencia digital se impone frente al efectivo

Open Finance en Argentina: la transferencia digital se impone frente al efectivo

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
Luz, gas, prepagas y alquileres: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Luz, gas, prepagas y alquileres: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

Comentarios