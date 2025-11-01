¿Alcanzará la meta?: la recaudación cae y obliga al ministro Caputo a extremar el ajuste fiscal

Impuesto a las Ganancias

En octubre, las transferencias totales a las provincias alcanzaron los $5,485 billones, lo que representa un aumento real del 1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este incremento se vio impulsado, en parte, por un aumento del 12% en el Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el IVA se mantuvo estable, resultando en un crecimiento combinado de ambos impuestos del 4,8% interanual, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la consultora Politikon Chaco y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).