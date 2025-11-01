¿Alcanzará la meta?: la recaudación cae y obliga al ministro Caputo a extremar el ajuste fiscal

Los ingresos fiscales de Argentina muestran signos de fragilidad, lo que podría obligar al Ministro de Economía, Luis Caputo, a intensificar las medidas de ajuste para alcanzar el objetivo anual de superávit fiscal.
Aunque en octubre se observó un aumento del 12% en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo prácticamente sin cambios. Con el final del año acercándose, el equipo económico enfrenta el desafío de lograr un superávit del 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI), especialmente tras la eliminación del Impuesto PAIS, que representaba una fuente importante de ingresos.
Los datos preliminares sobre las transferencias automáticas de fondos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires durante octubre sugieren que la recaudación fiscal nacional podría haber continuado en terreno negativo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene previsto publicar las cifras oficiales este lunes.
Impuesto a las Ganancias
En octubre, las transferencias totales a las provincias alcanzaron los $5,485 billones, lo que representa un aumento real del 1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este incremento se vio impulsado, en parte, por un aumento del 12% en el Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el IVA se mantuvo estable, resultando en un crecimiento combinado de ambos impuestos del 4,8% interanual, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la consultora Politikon Chaco y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El Iaraf señaló que, si bien la recaudación conjunta del IVA y el Impuesto a las Ganancias mostró un aumento real interanual del 4,8%, la caída del 6,6% en la recaudación de impuestos internos y la comparación con los ingresos extraordinarios de octubre del año anterior (debido al blanqueo de capitales) limitaron el aumento de la coparticipación neta al 1,5%. También se observó una caída significativa en el rubro de "Otros Impuestos Coparticipables".
El Impuesto a los Bienes Personales experimentó una caída del 70%, debido al pago adelantado de cinco períodos fiscales realizado el año anterior bajo el Régimen Especial de Ingreso Anticipado (Reibp). En contraste, el Impuesto a los Combustibles aumentó un 24% real, y el Monotributo un 125%.
Politikon Chaco informó que, en los primeros 10 meses del año, las transferencias automáticas totalizaron $49,28 billones, lo que representa una expansión real del 2,2% interanual.
"En este contexto, la Coparticipación Federal no muestra variaciones significativas (apenas +0,6%), mientras que el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales, debido a las fuertes caídas en agosto, septiembre y octubre, pasó a terreno negativo en el acumulado anual (-2,7%), mientras que la Compensación del Consenso Fiscal presenta un aumento acumulado del 82,5%", explicó Politikon Chaco.
Un impacto negativo
Otro factor a considerar es la caída en la liquidación de dólares de las exportaciones en octubre, debido a que la mayor parte se anticipó en septiembre. Esto tendrá un impacto negativo en los ingresos por retenciones a las exportaciones.
El equipo económico enfrenta el desafío de compensar la pérdida de ingresos generada por la eliminación del Impuesto PAÍS, que representaba aproximadamente el 1% del PBI.
Según estimaciones del CEPA, el Impuesto a las Ganancias habría aumentado un 13,1% en octubre, mientras que el IVA lo habría hecho en un 0,4%. En este escenario, las transferencias a las provincias habrían crecido un 1,3% interanual. Las diferencias en las estimaciones se deben a la falta de datos oficiales sobre la inflación de octubre, lo que obliga a los analistas a basarse en proyecciones.