Alberdi deja atrás la intervención y prepara el cambio de gobierno

La elección del domingo en Juan Bautista Alberdi fue el primer paso para poner fin a la intervención estatal que ya cumplió 140 días: resta que la Junta Electoral Provincial (JEP) complete el escrutinio definitivo (que inicia hoy) y proclame a los candidatos electos para el período 2025-2027. El día después de los comicios mostró al postulante más votado para la categoría de intendente, Bruno Romano, avanzando con la estrategia de transición, mientras el radicalismo define su rol como segunda fuerza en el Concejo Deliberante próximo.
Según el conteo provisorio, la elección resultó con un 46% de votos afirmativos (unos 9.000) para Romano, del Frente Tucumán Primero; y un 38% (cerca de 7.500) para Luis María Díaz Augier, del Frente Cambia Alberdi. En tercer lugar quedó Carolina Rodríguez, del Movimiento de Afirmación Popular (MAP), con 1.900 votos que se acercan al 10% del total emitido.
El candidato que impulsó el gobernador, Osvaldo Jaldo, celebró con una caravana esa misma noche y ayer se reunió con el tranqueño para celebrar y definir el traspaso junto al actual interventor Guillermo Norry. También estuvieron presentes el ministro del Interior, Darío Monteros; y la legisladora Nancy Bulacio. “Conversamos sobre cómo vamos a seguir trabajando en la ciudad en este tiempo que nos queda antes de la asunción; trabajar en conjunto con la intervención para seguir con las obras que se están realizando”, dijo Romano.
Además, el intendente electo agradeció a los vecinos, se consideró “el más votado de la historia” de Alberdi y valoró el apoyo del gobernador. “Ahora me tengo que reunir con el interventor para hacer una planificación de trabajo antes de la asunción. Vamos a trabajar mucho en la seguridad”, aseguró el alberdiano.
Quien se encargó de la administración del municipio por los últimos cuatro meses contó cómo se articulará el período de transición. “Los pasos para seguir para la transición vendrán luego del escrutinio definitivo, con la proclamación por parte de la Junta Electoral y la asunción del nuevo intendente. En el camino, vamos a ir armando equipos de trabajo”, indicó Norry.
El interventor destacó que la medida dispuesta por Jaldo el 9 de junio pasado permitió “calmar el clima de inestabilidad que se vivía en Alberdi y la sensación de inseguridad. Hoy podemos decir que los alberdianos caminan tranquilos por las calles, disfrutan de sus fiestas, ejercen su gastronomía y el comercio está trabajando”, remarcó.
En tanto, en el partido que apoyó el diputado nacional Mariano Campero se alegran por los números obtenidos en el Concejo Deliberante, donde se consagraron como la lista más votada y consiguieron tres bancas. “Ha sido una gran elección para la oposición. Desde el 87 que la oposición no hacía una elección así, siempre se había polarizado entre las diferentes facciones del justicialismo, así que nos pone contentos a pesar de no haber logrado el objetivo de la intendencia”, señaló Adolfo Díaz Chavero, edil electo.
Sobre su rol en el cuerpo parlamentario, el concejal aseveró: “vamos a aportar para que los alberdianos retomen la confianza en su gobernante y para que este gobierno cumpla con lo que dijo en campaña”.
Distribución de bancas
El Concejo Deliberante alberdiano tiene 10 bancas. La anterior conformación tenía mayoría oficialista (ocho ediles) y dos opositores del radicalismo: Díaz Augier y Díaz Chavero. Según los resultados del escrutinio provisorio se calcula que la distribución de las primeras cinco bancas sería: tres para Cambia Alberdi (Díaz Chavero, Maximiliano Aguilera y Martina Siri), una para Justicia y Kompromiso (Sergio Adrián Muray) y una para Proyecto Tucumán (Sergio Marcelo Ogas).
Asimismo, también obtendrían un lugar en el recinto el Partido de los Trabajadores (José “Pepe” Romano), el Proyecto Unidos por un Movimiento Activo (José Mario Calderón), el frente Tucumán en Positivo (Ana Campos), el Movimiento de Afirmación Popular (Cintia Carolina Melik Matar) y el frente Nos une el Cambio (Nancy Cuenca).
Aunque el Frente Tucumán Primero no obtuvo bancas propias, la mayoría de las listas fueron acoples de Romano. Las excepciones están en Cambia Alberdi, Nos une el Cambio y el MAP, que proviene de una vertiente justicialista pero que impulsó a Rodríguez para la intendencia. Es decir, el próximo Concejo Deliberante quedaría compuesto por cinco oficialistas y cinco opositores, siendo clave la búsqueda de consensos para gobernar.