Alberdi deja atrás la intervención y prepara el cambio de gobierno

El candidato que impulsó el gobernador, Osvaldo Jaldo, celebró con una caravana esa misma noche y ayer se reunió con el tranqueño para celebrar y definir el traspaso junto al actual interventor Guillermo Norry. También estuvieron presentes el ministro del Interior, Darío Monteros; y la legisladora Nancy Bulacio. “Conversamos sobre cómo vamos a seguir trabajando en la ciudad en este tiempo que nos queda antes de la asunción; trabajar en conjunto con la intervención para seguir con las obras que se están realizando”, dijo Romano.