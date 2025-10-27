El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

Investigación judicial

El 9 de junio, el gobernador Osvaldo Jaldo dictó un DNU -ratificado por la Legislatura- para disponer la interrupción del mandato del histórico jefe municipal Luis “Pato” Campos, en medio de la polémica por la viralización de un audio que puso en evidencia presuntos vínculos entre narcos y funcionarios locales. De hecho, tanto el ahora ex intendente como su esposa, la legisladora -en uso de licencia- Sandra Figueroa, se encuentran entre los procesados por la Justicia Federal en el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos.