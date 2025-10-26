Resultados elecciones 2025: cómo queda el Congreso tras el triunfo de La Libertad Avanza

Las elecciones legislativas 2025 dejaron un resultado contundente: La Libertad Avanza (LLA) se impuso en casi todo el país con un 40,79% de los votos, consolidando al oficialismo como la principal fuerza política nacional. Los comicios fueron claves para el Gobierno de Javier Milei, que buscaba ampliar su poder en Diputadospara avanzar con las reformas estructurales de su gestión.