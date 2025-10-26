Resultados elecciones 2025: cómo queda el Congreso tras el triunfo de La Libertad Avanza

Las elecciones legislativas 2025 dejaron un resultado contundente: La Libertad Avanza (LLA) se impuso en casi todo el país con un 40,79% de los votos, consolidando al oficialismo como la principal fuerza política nacional. Los comicios fueron claves para el Gobierno de Javier Milei, que buscaba ampliar su poder en Diputadospara avanzar con las reformas estructurales de su gestión.
Cómo queda la Cámara de Diputados
Tras los resultados, LLA logró sumar 64 bancas, al lograr el 40,81%, es decir, unos 9.122.748 de votos. En segundo lugar quedó Fuerza Patria, que sumó 31 bancas, al lograr el 24,25% del total, es decir, unos 5.422.690 votos.
En tercer lugar quedó Fuerzas Unidas, que logró sumar 5 bancas al tener unos 5.422.690. Este número se traduce en el 5,03% de los votos.
Nueva composición del Senado
En el Senado de la Nación, se renovaron 24 escaños, correspondientes a ocho provincias.
Reconfiguración del mapa político
El triunfo libertario no solo refuerza el poder del oficialismo, sino que también reordena el equilibrio político del Congreso.
La presencia de nuevos aliados provenientes del PRO y de sectores independientes marca una nueva etapa de gobernabilidad.
En términos de representatividad, el bloque de La Libertad Avanza quedará compuesto por una mayoría de diputados jóvenes, dirigentes técnicos y referentes de la gestión actual.
Mientras tanto, el peronismo enfrentará una etapa de reorganización interna, tras perder poder territorial en varias provincias clave.