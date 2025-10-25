Milei define su estrategia para el día después de las elecciones: entre sostener a Francos o promover a Caputo

Javier Milei mantiene contactos con su círculo más cercano en la Quinta de Olivos en la antesala de las elecciones legislativas de este domingo. En ese marco, el Presidente tiene sobre la mesa dos alternativas para impulsar una reconfiguración del Gabinete una vez que se conozcan los resultados.
Una de las opciones es sostener al actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y abrir espacios en el Ejecutivo para aliados, entre ellos el sector del PRO que responde a Mauricio Macri y el de la UCR, representado por dirigentes como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
La otra posibilidad es promover el ingreso de Santiago Caputo en reemplazo de Francos, sin ceder ministerios, pero coordinando con mandatarios aliados -de Provincias Unidas y otros espacios- nombramientos en áreas estratégicas vinculadas a la producción, como Minería, Energía, Obras Públicas y Agricultura.
“La idea es que se defina antes, pero la pulsión la va a marcar el resultado”, expresaron al portal de noticias TN espacios neutrales de Nación.
Según trascendió, Milei aseguró a sus colaboradores más cercanos que está “tranquilo” ante el escenario electoral. En el Gobierno reconocen que los primeros resultados se publicarán de forma segmentada por provincias en la página de la Dirección Nacional Electoral (DINE), y minutos después se difundirá el agregado nacional. Aunque el oficialismo prevé hacerlo por disposición oficial, no descartan eventuales cambios de último momento.
En el Ejecutivo admiten que no incluirán dentro del conteo del peronismo a sellos opositores que no integran Fuerza Patria. En la Casa Rosada se preparan, incluso, para una posible disputa judicial por la interpretación de los resultados.
De acuerdo con fuentes oficiales, Milei ya trabaja en los borradores del discurso que dará tras los comicios. El Presidente planea realizar un llamado al consenso dirigido a Provincias Unidas y a los aliados, con el fin de avanzar en las reformas laboral y previsional. Además, busca enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados antes de la apertura del lunes.
“El mensaje que queremos dar es que el Gobierno no se cae el lunes, como pudieron haber pensado después de la elección bonaerense”, aseguran en el entorno presidencial.
En Balcarce 50 también preparan una lectura política del resultado: harán hincapié en el crecimiento de las bancas de La Libertad Avanza, que pone en juego un número menor que la oposición, y en la proyección del oficialismo de cara a las presidenciales de 2027.
El análisis incluirá una simulación que sume los votos de La Libertad Avanza y del frente Provincias Unidas, con la intención de contrarrestar las cifras del peronismo a nivel nacional, que abarca a distintas vertientes opositoras.