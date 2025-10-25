Milei define su estrategia para el día después de las elecciones: entre sostener a Francos o promover a Caputo

De acuerdo con fuentes oficiales, Milei ya trabaja en los borradores del discurso que dará tras los comicios. El Presidente planea realizar un llamado al consenso dirigido a Provincias Unidas y a los aliados, con el fin de avanzar en las reformas laboral y previsional. Además, busca enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados antes de la apertura del lunes.