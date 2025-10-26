Secciones
Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Hoy se desarrollarán las elecciones legislativas nacionales. Los tucumanos pueden averiguar el lugar donde les corresponde emitir su voto.

Tucumán está lista para las elecciones legislativas nacionales de hoy, en las que se renovarán bancas en la Cámara de Diputados. En la provincia competirán nueve listas y se elegirán únicamente diputados nacionales. Si aún no lo sabés, consultá el padrón para informarte sobre tu lugar de votación. 

Desde el 16 de septiembre, los ciudadanos pueden consultar el padrón electoral definitivo de manera online, un paso clave para conocer el establecimiento y la mesa de votación asignados, y para confirmar si hubo cambios respecto a elecciones anteriores.

Dónde voto 2025: cómo consultar el padrón electoral

La información está disponible en la página oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Para acceder, hay que ingresar al padrón y completar los datos solicitados: número de DNI, género y distrito. Al finalizar, el sistema mostrará el establecimiento, la dirección, la mesa y el número de orden asignado a cada elector.

Además, el sitio permite verificar los datos inscriptos en el Registro Nacional de Electores y cuenta con un apartado de reclamos en caso de detectar errores u omisiones.

Las personas habilitadas para votar tendrán tiempo hasta el 26 de septiembre para solicitar correcciones sobre el padrón definitivo.

Documentos habilitados para votar

El día de los comicios, los votantes deberán presentarse con alguno de los siguientes documentos válidos:

DNI tarjeta (incluso si tiene la leyenda “no válido para votar”)

DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Es importante que el documento presentado sea igual o posterior al que figura en el padrón. No se aceptan constancias de DNI en trámite.

