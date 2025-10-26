Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Los "cuartos oscuros" tradicionales ahora se denominan locales de votación y están dentro del aula, con funcionarios electorales y observadores presentes. Los votantes estrenan en estas elecciones un nuevo sistema de votación con la introducción de la Boleta Única de Papel (BUP). Este cambio tiene como objetivo optimizar el proceso electoral al presentar a todos los candidatos en una sola boleta.