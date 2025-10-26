Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Los "cuartos oscuros" tradicionales ahora se denominan locales de votación y están dentro del aula, con funcionarios electorales y observadores presentes. Los votantes estrenan en estas elecciones un nuevo sistema de votación con la introducción de la Boleta Única de Papel (BUP). Este cambio tiene como objetivo optimizar el proceso electoral al presentar a todos los candidatos en una sola boleta.
En lugar de las boletas separadas tradicionales para cada candidato, la BUP muestra a todos los postulantes en una sola página. Los votantes indican su elección marcando el recuadro correspondiente a su candidato preferido. La boleta luego se dobla por la mitad y sirve como su propio sobre, lo que garantiza la privacidad.
Al emitir el sufragio, los votantes deben usar un bolígrafo para marcar su elección. Se proporcionarán bolígrafos indelebles en cada mesa de votación. Si bien se recomiendan las marcas de verificación o las cruces, cualquier marca clara dentro del recuadro designado que indique la intención del votante será válida.
Los votantes que deseen emitir un voto en blanco deben presentar la BUP doblada sin ninguna marca. Votar por más de un candidato resultará en un voto nulo. Si un votante comete un error, puede solicitar una nueva boleta al presidente de mesa después de entregar la boleta marcada incorrectamente.
Las autoridades de mesa de algunas escuelas explican a cada votante cómo se debe hacer con la Boleta Única.
Además de la BUP, también se están implementando otros cambios. Para garantizar la privacidad, se proporcionarán cabinas de votación. Fotografiar la boleta está estrictamente prohibido y puede resultar en una multa de $70 000.