Elecciones 2025: abrieron las escuelas y empezó la votación en Tucumán

Se estrena el BUP, con nueve listas que buscarán llegar a la Cámara de Diputados. En Alberdi eligen intendente.

LOS PRIMEROS. Decenas de tucumanos se acercaron a sufragar en las mesas de la escuela Normal. LOS PRIMEROS. Decenas de tucumanos se acercaron a sufragar en las mesas de la escuela Normal. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Desde las 8 abrieron los comicios en toda la provincia y 1.341.773 de tucumanos están habilitados para acudir hoy a alguna de las 3.975 mesas de los 493 establecimientos habilitados por la Junta Electoral Provincial para votar en las elecciones 2025.

Poco a poco los tucumanos comenzaron a llegar a las escuelas y, desde las 7.30, las autoridades alistaron las mesas. El estreno de la Boléta Única de Papel (BUP) ha generado expectativa, ya que se espera que el sistema permita agilizar los tiempos dentro de los establecimientos. 

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha recordado que las mesas de votación cerrarán a las 18.

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

La Boleta Única de Papel (BUP) será la gran protagonista de la jornada. Un poco menos de 1,4 millón de papeletas en talonarios de 368 cada uno serán distribuidos en 3.975 mesas que se dispondrán en toda la provincia para elegir cuatro diputados nacionales. Será un instrumento completamente distinto a lo que se viene utilizando en Tucumán dado que toda la oferta electoral estará dispuesta en una única página. Además, el mismo voto oficiará de “sobre” al ser plegado a la mitad para garantizar el secreto del sufragio.

La lapicera tendrá una relevancia significativa en estos comicios dado que se deberá identificar con una marca en el recuerdo correspondiente a la lista deseada. Se tratan de bolígrafos indelebles que estarán incluidos en los útiles que se entregarán para cada una de las mesas, junto con las urnas. No es necesario cargar lapicera desde casa, aunque la Secretaría Nacional Electoral indicó que se permitirá su uso para votar.

¿Qué tipo de marca se debe realizar? Es quizá la pregunta que más se repite entre los votantes. Los capacitadores de la Cámara Nacional Electoral recomendaron hacer una tilde o una cruz, pero aclararon que será válida cualquier tipo de marca que se haga en uno de los recuadros y que sirva exprese la voluntad del votante. Por ejemplo: un círculo, un rayón o rellenar el espacio designado para marcar.

LA BOLETA ÚNICA DEL DISTRITO TUCUMÁN. Esta es la papeleta que la autoridad de mesa entregará firmada en el dorso para que el votante elija a su candidato en la cabina de votación, pliegue el voto y lo meta en la urna. LA BOLETA ÚNICA DEL DISTRITO TUCUMÁN. Esta es la papeleta que la autoridad de mesa entregará firmada en el dorso para que el votante elija a su candidato en la cabina de votación, pliegue el voto y lo meta en la urna.

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Frente Tucumán Primero

Osvaldo Jaldo, Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla

Unidos por Tucumán

Roberto Sánchez, Micaela Viña, José María Canelada y Milagros Céliz

Fuerza Republicana

Ricardo Bussi, Sandra Orquera, Gerónimo Cruz Cornejo y Lorena Palomino

Izquierda y los Trabajadores - U

Alejandra Arreguez, Martín Correa, Clarisa Alberstein y Carlos Alberto Melián

La Libertad Avanza

Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisa

Pueblo Unido

Silvio Bellomío, María Alejandra Medina, Leandro Parajón y Daniela Dennis Huespe

Frente del Trabajo y del Pueblo

Sebastián Solís, Nidia Juri, Walter Díaz y Beatriz Disatnik

Creo

Paula Omodeo, Sebastián Murga, Sonia María Estela Assaf y Gustavo García

Política Obrera

Raquel Grassino, Diego Luis Carrazán, Alejandra del Castillo y José Rubán Kobak

Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados del domingo

La Justicia Electoral confirmó que los resultados provisorios de las elecciones comenzarán a difundirse a partir de las 21. Los datos estarán disponibles por provincia y categoría electoral, lo que permitirá a los ciudadanos acceder a la información por mesa y consultar los telegramas utilizados en el conteo.

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

¿Puedo sacar fotos a la BUP?

- No. No se puede sacar el celular ni tomar fotografías. En caso de que se detecten estas situaciones, las autoridades de mesa tienen la instrucción de labrar un acta, y la persona que haya cometido la infracción deberá afrontar multas de hasta $70.000.

Si marco con una tilde u otro signo en lugar de una cruz, ¿me pueden anular el voto?

- Puede ser cualquier tipo de marca: una cruz, una tilde, un relleno, lo que sea, siempre y cuando esté dentro del casillero destinado a votar.

¿Puedo utilizar algún líquido corrector en caso de que me equivoque?

- Si se equivoca, lo que corresponde es que le devuelva la BUP errónea al presidente de mesa, y este le va a dar una nueva para que emita el voto nuevamente. Ahora, si al momento de escrutar el voto ven que tiene ‘liquid paper’, pero se puede ver una marca en alguna casilla de un partido político (es decir, se puede identificar a quién quiso votar el elector), el voto va a ser válido.

