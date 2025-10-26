Elecciones 2025: abrieron las escuelas y empezó la votación en Tucumán

Desde las 8 abrieron los comicios en toda la provincia y 1.341.773 de tucumanos están habilitados para acudir hoy a alguna de las 3.975 mesas de los 493 establecimientos habilitados por la Junta Electoral Provincial para votar en las elecciones 2025.
Poco a poco los tucumanos comenzaron a llegar a las escuelas y, desde las 7.30, las autoridades alistaron las mesas. El estreno de la Boléta Única de Papel (BUP) ha generado expectativa, ya que se espera que el sistema permita agilizar los tiempos dentro de los establecimientos.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha recordado que las mesas de votación cerrarán a las 18.
Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
La Boleta Única de Papel (BUP) será la gran protagonista de la jornada. Un poco menos de 1,4 millón de papeletas en talonarios de 368 cada uno serán distribuidos en 3.975 mesas que se dispondrán en toda la provincia para elegir cuatro diputados nacionales. Será un instrumento completamente distinto a lo que se viene utilizando en Tucumán dado que toda la oferta electoral estará dispuesta en una única página. Además, el mismo voto oficiará de “sobre” al ser plegado a la mitad para garantizar el secreto del sufragio.
La lapicera tendrá una relevancia significativa en estos comicios dado que se deberá identificar con una marca en el recuerdo correspondiente a la lista deseada. Se tratan de bolígrafos indelebles que estarán incluidos en los útiles que se entregarán para cada una de las mesas, junto con las urnas. No es necesario cargar lapicera desde casa, aunque la Secretaría Nacional Electoral indicó que se permitirá su uso para votar.
¿Qué tipo de marca se debe realizar? Es quizá la pregunta que más se repite entre los votantes. Los capacitadores de la Cámara Nacional Electoral recomendaron hacer una tilde o una cruz, pero aclararon que será válida cualquier tipo de marca que se haga en uno de los recuadros y que sirva exprese la voluntad del votante. Por ejemplo: un círculo, un rayón o rellenar el espacio designado para marcar.
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
Frente Tucumán Primero
Osvaldo Jaldo, Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla
Unidos por Tucumán
Roberto Sánchez, Micaela Viña, José María Canelada y Milagros Céliz
Fuerza Republicana
Ricardo Bussi, Sandra Orquera, Gerónimo Cruz Cornejo y Lorena Palomino
Izquierda y los Trabajadores - U
Alejandra Arreguez, Martín Correa, Clarisa Alberstein y Carlos Alberto Melián
La Libertad Avanza
Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisa
Pueblo Unido
Silvio Bellomío, María Alejandra Medina, Leandro Parajón y Daniela Dennis Huespe
Frente del Trabajo y del Pueblo
Sebastián Solís, Nidia Juri, Walter Díaz y Beatriz Disatnik
Creo
Paula Omodeo, Sebastián Murga, Sonia María Estela Assaf y Gustavo García
Política Obrera
Raquel Grassino, Diego Luis Carrazán, Alejandra del Castillo y José Rubán Kobak
Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados del domingo
La Justicia Electoral confirmó que los resultados provisorios de las elecciones comenzarán a difundirse a partir de las 21. Los datos estarán disponibles por provincia y categoría electoral, lo que permitirá a los ciudadanos acceder a la información por mesa y consultar los telegramas utilizados en el conteo.
Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
¿Puedo sacar fotos a la BUP?
- No. No se puede sacar el celular ni tomar fotografías. En caso de que se detecten estas situaciones, las autoridades de mesa tienen la instrucción de labrar un acta, y la persona que haya cometido la infracción deberá afrontar multas de hasta $70.000.
Si marco con una tilde u otro signo en lugar de una cruz, ¿me pueden anular el voto?
- Puede ser cualquier tipo de marca: una cruz, una tilde, un relleno, lo que sea, siempre y cuando esté dentro del casillero destinado a votar.
¿Puedo utilizar algún líquido corrector en caso de que me equivoque?
- Si se equivoca, lo que corresponde es que le devuelva la BUP errónea al presidente de mesa, y este le va a dar una nueva para que emita el voto nuevamente. Ahora, si al momento de escrutar el voto ven que tiene ‘liquid paper’, pero se puede ver una marca en alguna casilla de un partido político (es decir, se puede identificar a quién quiso votar el elector), el voto va a ser válido.