No puede faltar en tu armario: la tendencia chic de los 2000 que vuelve a estar de moda

Vuelven a estar de moda las chaquetas militares

Los 2000 ya demostraron el poder que tienen sobre la moda actual. A los pantalones de jean de tiro bajo, los vestidos con acabado en pico y las minifaldas al mejor estilo high school se suma ahora la campera militar: la clásica de charreteras u hombros armados, con detalles en dorado y en todas sus versiones de largos. Pero no hablamos de cualquier chaqueta militar, sino de la que se inspiró en los uniformes de Napoleón Bonaparte.