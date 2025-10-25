Secciones
SociedadEstilo de vida

No puede faltar en tu armario: la tendencia chic de los 2000 que vuelve a estar de moda

Los clásicos de principio de siglo vuelven con más fuerza y en versiones actualizadas para realzar cualquier outfit.

No puede faltar en tu armario: la tendencia chic de los 2000 que vuelve a estar de moda
Hace 2 Hs

Las tendencias fashion tienden a reciclarse cada un par de décadas. Es que las generaciones que en los 2000 atravesaron su infancia o su juventud, hoy se convirtieron en adultos que crean sus propias tendencias o, más allá de crearlas, eligen reproducirlas. Es por eso que la nostalgia por un clásico abrigo de principios del milenio acaba de recuperar esta icónica prenda de vestir.

Adiós a las ojotas: estas sandalias marcaron tendencias en Europa

Adiós a las ojotas: estas sandalias marcaron tendencias en Europa

De la mano con la nostalgia por lo que fue bueno alguna vez, está la sostenibilidad. La moda circular, además de hacer referencia a un regreso de las tendencias, se convirtió en una tendencia per se. Durante los últimos años se encargó de volver a poner en boga prendas de vestir que se usaron hace años, reversionándolas o aportándole nuevos detalles a modo de curaduría.

Vuelven a estar de moda las chaquetas militares

Los 2000 ya demostraron el poder que tienen sobre la moda actual. A los pantalones de jean de tiro bajo, los vestidos con acabado en pico y las minifaldas al mejor estilo high school se suma ahora la campera militar: la clásica de charreteras u hombros armados, con detalles en dorado y en todas sus versiones de largos. Pero no hablamos de cualquier chaqueta militar, sino de la que se inspiró en los uniformes de Napoleón Bonaparte.

El otoño en Europa ya puso en el mapa del street style a las chaquetas napoleónicas y no tomará más que unos meses para que esta prenda cope los armarios. Es que no se trata de una selección solo femenina o solo masculina, sino que se presta para armar looks andróginos, despojados del género sin variar demasiado entre un diseño y otro.

Kate Moss se convirtió en uno de los íconos de la chaqueta militar y tal vez en el mejor ejemplo de street style. En sus mejores noches se la vio combinar este abrigo liviano con accesorios metálicos, sombreros tipo bombín, shorts de jean, brillos e incluso remeras amplias.

Qué tiene una chaqueta napoleónica

El sitio Telva describe a la campera militar en su modelo clásico como “directamente inspirada en la época Imperial”. Lleva levita más larga que una chaqueta y suele relacionarse con ocasiones formales. Tiene un característico cuello alto y puños, charreteras en los hombros y botones decorativos. La chaqueta napoleónica inspira, sobre todo, poder, autoridad y presencia.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

¿Cuánta energía consume un cargador de celular cuando está enchufado sin usar?

¿Cuánta energía consume un cargador de celular cuando está enchufado sin usar?

Lo más popular
Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial
1

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos
2

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
3

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos
4

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
5

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad
6

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

Más Noticias
Tras el cierre de tres supermercados, Cencosud se baja de la competencia por comprar Carrefour

Tras el cierre de tres supermercados, Cencosud se baja de la competencia por comprar Carrefour

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Parece de otro planeta: un paisaje surrealista en el corazón de Catamarca

Parece de otro planeta: un paisaje surrealista en el corazón de Catamarca

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Comentarios