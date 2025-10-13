Adiós a las ojotas: estas sandalias marcaron tendencias en Europa

La moda vuelve a dar un giro inesperado. Las clásicas ojotas, símbolo de la comodidad y el relax veraniego, comienzan a ceder su protagonismo frente a un nuevo favorito de las pasarelas europeas: las sandalias deportivas. Este calzado, que combina estilo, confort y practicidad, se impone como la gran tendencia para la próxima temporada de primavera-verano 2025/2026.