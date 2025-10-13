Secciones
Adiós a las ojotas: estas sandalias marcaron tendencias en Europa

Las clásicas ojotas comienzan a quedar atrás: las sandalias deportivas se imponen como la nueva tendencia europea para la primavera-verano 2025/2026. Combinan comodidad, diseño y funcionalidad, y prometen convertirse en el calzado favorito de la temporada.

Hace 1 Hs

La moda vuelve a dar un giro inesperado. Las clásicas ojotas, símbolo de la comodidad y el relax veraniego, comienzan a ceder su protagonismo frente a un nuevo favorito de las pasarelas europeas: las sandalias deportivas. Este calzado, que combina estilo, confort y practicidad, se impone como la gran tendencia para la próxima temporada de primavera-verano 2025/2026.

Diseñadores de toda Europa las incorporaron en sus colecciones recientes, marcando una transición hacia una moda más funcional, que busca equilibrio entre el bienestar y la estética. Las sandalias deportivas dejan atrás la informalidad de las ojotas, pero mantienen su espíritu liviano y fresco, con un diseño versátil que se adapta a distintos estilos.

El auge de las sandalias deportivas

Con su punta redonda, talón abierto y cintas que abrazan el empeine, las sandalias deportivas se convirtieron en el punto medio entre lo urbano y lo casual. Son ideales tanto para caminar por la ciudad como para acompañar un look relajado de fin de semana.

Entre sus principales características destacan:

Plantilla acolchada, que mejora la amortiguación y el confort.

Materiales lavables, resistentes al uso y al lavado en lavarropas.

Suela de goma antideslizante, con alta tracción.

Punta ancha y redonda, que aporta frescura.

Diseño ergonómico, que distribuye el peso de manera uniforme.

Esta combinación de confort técnico y diseño minimalista explica por qué las grandes marcas europeas ya las posicionan como el calzado imprescindible del próximo verano.

Adiós a las ojotas: estas sandalias marcaron tendencias en Europa

Cómo combinarlas esta temporada

Las sandalias deportivas se adaptan con facilidad a múltiples estilos. Son una opción fresca, moderna y, sobre todo, práctica. Los estilistas recomiendan combinarlas con:

Joggers o pantalones cargo, especialmente en telas livianas y cortes modernos.

Remeras oversize o crop tops, preferentemente con estampados llamativos.

Shorts deportivos para un look más suelto y urbano.

Camisas holgadas, ideales para salidas informales o eventos de día.

Accesorios como gorras y riñoneras, que refuerzan su espíritu canchero y despreocupado.

