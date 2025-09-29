Estas son las camisas y blusas que marcarán la moda esta primavera-verano 2025

Con la llegada de la primavera-verano 2025, las blusas y camisas se consolidan como las piezas estrella para renovar el armario. Estas prendas no solo sirven para looks formales, sino que también permiten experimentar con estilos más frescos y creativos, como el popular estilo boho.
Moda que se reinventa cada temporada
Las blusas y camisas son prendas que nunca pasan de moda. Cada temporada se reinventan con nuevos cortes, estampados y detalles, adaptándose tanto a los estilos clásicos como a los más arriesgados. En esta primavera, la tendencia combina elegancia y comodidad, con diferentes texturas y acabados que permiten versatilidad en cada atuendo.
Tendencias de la temporada: boho y colores pastel
El estilo boho, que fusiona influencias bohemias, hippies y románticas, domina la escena. Colores suaves como rosa, celeste y yellow butter se imponen, mientras que los detalles con brillos, volados y lunares aportan un toque de sofisticación y frescura.
Estas prendas pueden combinarse con jeans, pantalones de vestir o faldas, adaptándose a distintos momentos del día. Los accesorios permiten personalizar cada look, logrando conjuntos que reflejan estilo y personalidad sin esfuerzo.
Las blusas que no pueden faltar
Lunares: Los estampados de lunares continúan arrasando esta primavera-verano. Versátiles y elegantes, se lucen en combinaciones como blusa y pantalón, camisa y short o con jeans, y los modelos incluyen detalles como lazadas en el cuello, hombros vaporosos o mangas abullonadas.
Volados y encajes: Las blusas con volantes y mangas poeta destacan por su romanticismo y frescura. Los colores pastel y los encajes refuerzan su carácter boho, convirtiéndolas en prendas ideales para el día a día que pueden elevar cualquier look al instante.
Camisas celestes: El celeste se consolida como color imprescindible. Los modelos oversize de jean, lino o algodón combinan comodidad y estilo relajado, y pueden usarse con pantalones, faldas, bermudas o shorts, adaptándose tanto a looks formales como casuales.