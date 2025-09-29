Estas son las camisas y blusas que marcarán la moda esta primavera-verano 2025

Moda que se reinventa cada temporada

Las blusas y camisas son prendas que nunca pasan de moda. Cada temporada se reinventan con nuevos cortes, estampados y detalles, adaptándose tanto a los estilos clásicos como a los más arriesgados. En esta primavera, la tendencia combina elegancia y comodidad, con diferentes texturas y acabados que permiten versatilidad en cada atuendo.