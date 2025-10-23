Secciones
El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El anuncio de la salida del ministro se produjo en medio de informes de descontento en la Casa Rosada con su desempeño.

Hace 1 Hs

Tras la reciente renuncia del Canciller Gerardo Werthein, ahora el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también dejará su cargo. La decisión se tomó semanas atrás, pero salió a la luz en vísperas de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. Fuentes oficiales informaron que el desplazamiento de Cúneo Libarona se hará público la semana siguiente.

La salida del ministro se produce en medio de informes de descontento en la Casa Rosada con su desempeño. No se confirmó si el presidente Javier Milei y Cúneo Libarona discutieron la decisión. Sebastián Amerio, allegado a Santiago Caputo, es considerado el principal candidato para sucederlo.

Con la posible partida de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para asumir un escaño en el Senado por la Ciudad de Buenos Aires, se discuten planes para fusionar los Ministerios de Justicia y Seguridad. Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón, ex juez federal y ex ministro de Seguridad de la Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri, es mencionado como posible candidato para dirigir el nuevo ministerio unificado. 

En tanto que Amerio podría permanecer como secretario de Justicia, para mantener su rol en el Consejo de la Magistratura, un organismo clave en la designación y el juicio político de jueces y fiscales.

La salida de Cúneo Libarona, que aún no fueo oficializada, se enmarca en una reestructuración del gabinete anunciada previamente por la Casa Rosada. Algunos cambios se deben a la intención de ubicar figuras destacadas en el Congreso, como en el caso de Bullrich y el Ministro de Defensa, Luis Petri. Otros serían resultado de tensiones internas dentro del Gobierno.

Temas Javier Milei Buenos AiresGerardo WertheinMariano Cuneo LibaronaElecciones 2025Gobierno de Milei
