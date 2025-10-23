El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

Con la posible partida de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para asumir un escaño en el Senado por la Ciudad de Buenos Aires, se discuten planes para fusionar los Ministerios de Justicia y Seguridad. Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón, ex juez federal y ex ministro de Seguridad de la Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri, es mencionado como posible candidato para dirigir el nuevo ministerio unificado.